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Росстат пересмотрел данные по доле бедных в России

Росстат пересмотрел данные по бедности в России за 2023 год
Росстат пересмотрел данные по бедности за 2022–2023 годы. Уровень бедности за 2023 год составил 8,5% после 9% в 2022-м
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Росстат представил первую оценку уровня бедности (доля населения, проживающего ниже границы бедности) за 2023 год (по каждому году статслужба публикует четыре оценки уровня бедности: предварительная; первая оценка; вторая оценка; окончательная оценка). Уровень бедности по итогам 2023 года оказался равен 8,5%. В то же время, по окончательной оценке, в 2022 году показатель составил 9%.

Ранее уровень бедности в 2022 году оценивался в 9,8% (14,3 млн человек), а в 2023 году — 9,3% (13,5 млн человек). Росстат называл результат 2022-го рекордно малым за историю современной России.

По предварительной оценке ведомства, средняя граница бедности в 2023 году составляла 14 399 руб. В статистику попадали россияне, чей ежемесячный доход ниже этого уровня. Самый высокий уровень бедности Росстат зафиксировал в Ингушетии (27,7%), Тыве (23,5%), Карачаево-Черкесии (20,6%), Калмыкии (18,8%), а самый низкий — в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и Татарстане (4,6%). В ведомстве отмечали, что для доведения доходов малоимущего населения до границы бедности в 2023 году требовалось 650 млрд руб., в 2022-м — 647 млрд руб.

Путин предсказал исторический минимум бедности в России в 2023 году
Экономика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости
В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин призвал к понижению уровня бедности до менее чем 7%. Сейчас, по его словам, эта проблема «затрагивает более 9% населения страны», из которого свыше 30% — многодетные семьи.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности должен достигнуть 6,5% населения. По данным Росстата, этот показатель последовательно снижается с 2015 года, когда он составлял 13,4%.

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Юлия Овчинникова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Россия Росстат уровень бедности
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