Правительство Германии предупредило о росте нелегальной миграции В 2023 году число прибывших в Германию нелегальных мигрантов увеличилось на 119%

Германию ожидает рост нелегальной миграции, прогнозируют эксперты центра GASIM. В 2023 году число подозреваемых в незаконном пересечении границы страны выросло в два с лишним раза. Подробнее — в материале РБК

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Насколько в ФРГ выросла нелегальная миграция

Власти Германии, согласно последнему отчету правительственного Объединенного центра анализа и стратегии нелегальной миграции (GASIM), который оказался в распоряжении Spiegel, ожидают в ближайшее время роста нелегальной миграции. Речь идет как об увеличении числа связанных с этим арестов, так и о заявлениях на предоставление убежища в Германии. Согласно выводам экспертов, ФРГ продолжит оставаться «основной страной назначения нелегальной миграции в ЕС».

GASIM в своих заключениях опирается на данные Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), Министерства иностранных дел, Федерального ведомства по делам миграции и беженцам (Bamf) и Федеральной разведывательной службы (BND).

По данным GASIM, в 2023 году число подозреваемых в нелегальном пересечении границы страны достигло 39,7 тыс., увеличившись на 119% по сравнению с 2022-м. 42% задержанных немецкими властями нелегалов добрались до Германии через Польшу, 29% — через Австрию и 23% — через Чехию.

Власти Германии ввели режим временного контроля на границе с Австрией еще осенью 2015 года. В последний раз он был продлен до 11 мая текущего года.

Осенью 2015 года страны ЕС столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. Объединение оказалось не готово к масштабам этого наплыва мигрантов. Тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель провозгласила политику «открытых дверей» в отношении беженцев, и в ФРГ въехали более 1 млн человек. До сих пор Германия остается одной из самых популярных стран для миграции. По данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2023 году почти треть заявок на предоставление убежища в странах ЕС было подано здесь — 334 тыс., в то время как во Франции — 167 тыс., в Испании — 162 тыс, а в Италии —136 тыс.

В октябре 2023 года Берлин также ввел проверку документов на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией. В феврале 2024-го Германия уведомила Еврокомиссию о продлении режима контроля до 15 июня. «Это необходимо, чтобы помешать преступному бизнесу контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов, и ограничить нерегулярную миграцию», — заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. По данным министерства, с середины октября 2023-го и по настоящее время федеральная полиция арестовала около 600 контрабандистов. Тем временем МВД Германии зафиксировало почти 23 тыс. случаев незаконного пересечения границы с четырьмя соседними странами.

В марте Фезер сообщила, что во время чемпионата Европы по футболу (пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля) власти страны будут осуществлять контроль за въезжающими в ее пределы на всех границах в рамках контртеррористических мер. Это необходимо для «предотвращения возможного въезда агрессивно настроенных преступников», в частности, «исламистских и других экстремистов».

После мартовского теракта в «Крокус Сити Холле» несколько стран — членов ЕС повысили уровень террористической угрозы до максимального. Эксперты отмечали, что атака в подмосковном развлекательном комплексе, которая привела к гибели более 100 человек, может побудить террористов удвоить усилия, особенно в странах, где у них есть опыт организации терактов, — во Франции, Бельгии и Великобритании.

Как отмечают в GASIM, контроль на границе Германии, который неоднократно продлевали, вовсе не встречает единодушного одобрения, и власти, скорее всего, в будущем произведут «корректировку подхода». GASIM отмечает, что контрабандисты используют этот режим, чтобы заставить мигрантов поверить в обоснованность высокой стоимости их услуг.

Какова ситуация с миграцией в ЕС сейчас

В 2023 году в ЕС было зарегистрировано рекордное число заявлений о предоставлении убежища после кризиса 2015–2016 годов — согласно последним данным EUAA, 1,14 млн; их количество выросло на 18% по сравнению с 2022 годом.

Основными просителями в 2023 году оказались сирийцы (181 тыс. заявок в ЕС, на 38% больше, чем в 2022-м) и афганцы (114 тыс. заявок, на 11% меньше, чем в 2022-м). Среди новых тенденций — выход на третье место просителей убежища из Турции — 110 тыс. заявлений, на 82% больше, чем в 2022-м. На фоне войны на Ближнем Востоке было зафиксировано рекордное число заявителей из Палестины — около 11,6 тыс.

Однако число положительных решений по заявкам мигрантов из Сирии, Афганистана и Турции продолжило снижаться. Статус беженца в ЕС в 2023 году был предоставлен лишь 25% просителей из Сирии, 50% — из Афганистана и 23% — из Турции.

В отчете EUAA отмечено, что на ситуацию с миграцией в ЕС оказали влияние военные действия на Украине. Эксперты также делают оговорку, что представленная агентством статистика неполна, так как страны ЕС также предоставляют «временную защиту» для более чем 4,4 млн беженцев, покинувших Украину.

В 2023 году был также зафиксирован рекордный всплеск незаконной миграции. По данным Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, около 380 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, прибыли на территорию объединения незаконно. Больше всего нелегалов из Сирии: они совершили 100 тыс. незаконных пересечений границы ЕС. В тройку лидеров также входят гвинейцы и афганцы.

Проанализировав данные первого квартала 2024 года, в Frontex пришли к выводу, что нерегулярная миграция снизилась на 12%. Это связано с тем, что количество незаконных пересечений границ ЕС на средиземноморском направлении упало на 59%. В то же время наблюдается рост нелегальных проникновений через западно-африканский и восточно-средиземноморский маршруты (+510% и +109% соответственно).

Основные маршруты нелегальной миграции в ЕС проходят через Средиземное море. Западно-средиземноморский маршрут предполагает отправление из Северной Африки на Пиренейский полуостров — в Испанию, затем во Францию и Италию. По центрально-средиземноморскому маршруту поток мигрантов направляется в Италию и на Мальту. Также нелегалы используют путь из Турции в Грецию и Болгарию, чтобы затем добраться по западно-балканскому коридору (через Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Сербию и Македонию) в Словению и Венгрию, а оттуда — в Германию, Австрию или Швецию.

Согласно данным Eurostat, количество поданных мигрантами заявлений о предоставлении убежища в союзе в январе 2024 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 85,8 тыс. Самой большой группой просителей убежища вновь оказались сирийцы (13,4 тыс. заявлений), афганцы (7,1 тыс.), турки (6,3 тыс.) и венесуэльцы (6,2 тыс.). Наибольшее количество заявлений получили власти ФРГ — 26,3 тыс., Испании — 13,7 тыс., Италии —12, 9 тыс., Франции — 11,6 тыс.

На фоне роста угрозы притока новой волны беженцев ЕС согласовал ряд законов, ужесточающих миграционную политику. 10 апреля их одобрил Европарламент. Пакт о миграции содержит десять документов прямого действия, обязательных для исполнения всеми странами ЕС. В том числе они предполагают усиление проверки выходцев из третьих стран на внешних границах ЕС с помощью скрининга, усложнение процедуры предоставления международной защиты и упрощение процедуры высылки нелегально прибывших на территорию объединения.

Новое законодательство вступит в силу после того, как его одобрит финальная инстанция — Евросовет. Потом у государств — членов ЕС будет два года, чтобы внести изменения в свои национальные законы.

По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) на конец сентября 2023 года, число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека, составило 114 млн. Согласно докладу Международной организации ООН по миграции (МОМ), опубликованному в марте, с 2014-го более 63 тыс. человек, использовавших миграционные маршруты, погибли или пропали без вести. 2023 год стал рекордным по этому показателю.