У банков кончились доллары и евро

ЦБ зафиксировал рекордный объем по сделкам валютного свопа

Банки заняли по валютным свопам с ЦБ максимальный объем долларов за всю историю, что говорит о дефиците валюты. Потребность в ней сохранится, что ослабит рубль, но ситуация может быть сглажена ростом цен на нефть, считают эксперты

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Банки заняли у ЦБ по сделкам валютного свопа максимальный за всю историю существования этого инструмента (с 2014 года) объем средств — $1,5 млрд, свидетельствует информация, опубликованная во вторник, 26 сентября, на сайте ЦБ. Это говорит о значительном росте дефицита валюты у некоторых участников рынка, оценили ситуацию в своем обзоре от 27 сентября (есть у РБК) аналитики Райффайзенбанка.

«Сейчас запас валюты у банков равен нулю», — констатировал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай и пояснил, что такова оценка объема высоколиквидных валютных активов банков за вычетом остатков на расчетных счетах.

Рост спроса на данный инструмент свидетельствует о том, что из России есть отток валюты и что свободные остатки, которые содержатся на корреспондентских счетах банков, уменьшаются или становятся недостаточными для удовлетворения требований клиентов по платежам, указывает и начальник операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Валютный своп — комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Этот инструмент ЦБ ввел в сентябре 2014 года в рамках перехода к плавающему курсу рубля.

В Банке России РБК сообщили, что ЦБ временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям «валютный своп» до $1,5 млрд. «Часть факторов, оказывавших некоторое негативное влияние на валютную ликвидность в августе, продолжает действовать и сейчас, приводя к локальному спросу на валюту на рынке свопов. Банк России по-прежнему рассматривает эту тенденцию как временное явление, тем не менее для предотвращения чрезмерного снижения вмененных рублевых ставок по свопам и их возможного влияния на динамику ставок межбанковского рынка Банк России временно увеличил лимит по своим ежедневным операциям USD/RUB sell/buy overnight до $1,5 млрд», — отметил представитель пресс-службы ЦБ.

Причины турбулентности

Сокращение запасов валюты наблюдалось с весны — в июле валютные ликвидные активы банков уменьшились приблизительно на $3,2 млрд, в июне — на $0,7 млрд, в мае — на $4,3 млрд, в апреле — на $3,7 млрд, в марте — на $1,6 млрд. Постепенно исчерпывался запас валютной ликвидности у банков, сформированный в начале года на фоне низкого импорта и в отсутствие дивидендных выплат, уточняет Порывай.

В числе причин резкого оттока в последнем квартале эксперты перечисляют несколько факторов. По мнению Порывая, основная — это высокий объем выплат по внешним долгам. Сергей Романчук также говорит, что банки в августе обращались к валютным конверсионным операциям, в том числе из-за сделки «Роснефти» с Essar. В октябре 2016 года сообщалось, что «Роснефть» и консорциум международных инвесторов в составе Trafigura, UCP и Essar подписали договоры о покупке 98% Essar Oil — второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Индии. «Роснефти» должно было отойти 49% НПЗ. Пресс-служба «Роснефти» сообщала, что общая стоимость приобретения составит $12,9 млрд. 21 августа 2017 года сделка была закрыта.

Российский банковский сектор переживает определенную турбулентность, так как ЦБ начал санацию двух крупных частных банков — «ФК Открытие» и Бинбанка, говорится в комментарии старшего экономиста департамента стратегической торговли Danske Bank Владимира Миклашевского. Учитывая размеры задолженности перед ЦБ, вероятно, спрос на валюту поступает от крупных участников рынка, добавляет главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. В Danske Bank считают, что именно у «ФК Открытие» и Бинбанка может возникнуть значительная потребность в валютном фондировании, что может привести к непредсказуемым движениям на рынке.

Также фактор спроса на валюту — это размещение Минфином в сентябре этого года евробондов объемом $3,9 млрд, покупка которых абсорбировала некоторую валютную ликвидность банков, перечисляет Романчук. «В итоге Минфин получил доллары, которые сейчас размещаются в ЦБ, а из банковской системы они были изъяты», — комментирует он.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Рынок сузился, и в результате — дедолларизация банковского сектора, добавляет Романчук. В начале 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что одной из задач ЦБ в 2016 году будет дедолларизация балансов банков. Главу регулятора беспокоили возможные системные риски, которые могла бы реализовать высокая доля валюты в балансе банков. Меры воздействия регулятора приносили плоды. ЦБ зафиксировал в первой половине года постепенное снижение интереса к валюте как к пассиву у граждан и компаний.

Ситуация со спросом на валюту до конца года не будет улучшаться, так как объем внешних платежей компаний в четвертом квартале составляет $28 млрд, и большая часть придется на декабрь, прогнозирует Порывай. Но какие-то из этих платежей могут быть рефинансированы за рубежом, добавляет он.

Влияние на рубль

Рост потребности в долларах на денежном рынке может в некоторой степени негативно сказаться на стоимости рубля, считает Кошелев. По прогнозу Росбанка, к концу года можно будет увидеть курс на уровне 60,3 руб. за доллар. Но этот прогноз учитывает и макрофакторы, такие как более жесткая политика ФРС к концу года и волатильность на нефтяном рынке, говорит Кошелев.

Примерно такой же прогноз дает и Металлинвестбанк, согласно которому к концу года доллар может стоить около 60 руб., согласен Романчук. «Влияние на рубль будет в целом негативное, но рост нефтяных котировок будет поддерживать национальную валюту», — считает он.

По данным Московской биржи на 20:00 мск 27 сентября, стоимость доллара составила 58,13 руб. (рост на 30 коп.), а стоимость нефти марки Brent — $58,2. Объем торгов по доллару расчетами «завтра» (инструмент USDRUB_TOM) к 20:00 достиг максимального уровня более чем за три месяца — около 291 млрд руб.

Некритичный дефицит

В будущем спрос на валютные свопы будет сохраняться, прогнозирует Романчук. Это может привести к тому, что стоимость долларовой ликвидности на локальном рынке продолжит возрастать. Но в какой-то момент банки начнут продавать евробонды, которые держат у себя на балансах, полагает Порывай. Это позволит восполнить валютную ликвидность и сдержать чрезмерное повышение ее стоимости. Таких инструментов у банков сейчас на $63 млрд, говорит Порывай.

Также у ЦБ есть инструментарий, который может помочь банкам справиться с дефицитом. Например, регулятор может ввести валютное РЕПО, добавляет Романчук.

В целом ситуация не выглядит критичной, но дополнительный риск создает неожиданное сентябрьское ужесточение риторики ФРС США, указывает Евгений Кошелев. «В условиях, когда рынок недооценивал перспективы повышения стоимости долларов на горизонте второго полугодия 2017-го, продление краткосрочных контрактов на рубеже третьего и четвертого кварталов может вызвать некоторый ажиотаж», — считает эксперт.