Дегтярев заявил, что сторонники изоляции спорта в России «потеряли вес»

Министр спорта и глава ОКР напомнил, что в 2023—2024 годах из-за отстранения спортсменов мейнстримом были призывы «всех послать, хлопнуть дверью»

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Все, кто был в России против возвращения в мировой спорт и выступал за изоляцию отечественного спорта, больше не имеют слова и веса, заявил Юрию Таманцеву в эфире Радио РБК в программе «Таманцев. В итоге» министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«У нас такие были, если вы вспомните 2023—2024 годы. Вот эта вот риторика, что надо всех послать, хлопнуть дверью, изолироваться, проводить свои какие-то соревнования международные, не под эгидой международных федераций и олимпийского комитета — это же был мейнстрим», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что «этот корабль мы повернули и возвращаемся» в мировой спорт.

Массовое отстранение российских спортсменов началось после начала военной операции на Украине в 2022 году, в том числе по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В декабре 2025-го МОК снял ограничения для россиян на юниорских турнирах, но взрослых по-прежнему рекомендует допускать к соревнованиям только в индивидуальных видах в нейтральном статусе.

При этом ряд международных федераций уже принял решение о допуске россиян в командных видах (например, водное поло) и под национальным флагом (в частности, в дзюдо).

В некоторых видах, таких как санный спорт и лыжные дисциплины, российская сторона добилась допуска через спортивный арбитраж (CAS). В биатлоне и керлинге спортсменов еще не вернули.