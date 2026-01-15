Олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с американской лигой
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев подписал контракт с американской организацией Real American Freestyle (RAF), сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.
«Для нас большая честь приветствовать одного из величайших борцов, когда-либо выходивших на ковер», — написано в приветственном сообщении лиги.
Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X, дебют россиянина в новой лиге может состояться уже в мае текущего года.
В активе 29-летнего Садулаева золотые олимпийские медали Игр (2016, 2021), шесть титулов чемпиона мира, а также четыре чемпионских титула по Европе.
В 2024 году Садулаев пропустил чемпионат Европы в Румынии, в апреле 2025 года в Словакии, а в сентябре того же года не смог получить визу для турнира в Хорватии.
