Спорт⁠,
0

Олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с американской лигой

Российский борец Абдулрашид Садулаев подписал контракт с лигой RAF
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real American Freestyle (RAF). Его дебют в лиге ожидается в мае 2026 года
Абдулрашид&nbsp;Садулаев
Абдулрашид Садулаев (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев подписал контракт с американской организацией Real American Freestyle (RAF), сообщает пресс-служба лиги в соцсети X.

«Для нас большая честь приветствовать одного из величайших борцов, когда-либо выходивших на ковер», — написано в приветственном сообщении лиги.

Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X, дебют россиянина в новой лиге может состояться уже в мае текущего года.

В активе 29-летнего Садулаева золотые олимпийские медали Игр (2016, 2021), шесть титулов чемпиона мира, а также четыре чемпионских титула по Европе.

В 2024 году Садулаев пропустил чемпионат Европы в Румынии, в апреле 2025 года в Словакии, а в сентябре того же года не смог получить визу для турнира в Хорватии.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
