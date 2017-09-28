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Ростехнократы идут в регионы
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Ростехнократы идут в регионы
Газета № 163 (2660) (2809) 27 сен, 21:26
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Ростехнократы идут в регионы
В отставку подали главы еще двух субъектов Федерации
За три дня покинули свои посты главы четырех регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края и Дагестана. Кремль меняет немолодых губернаторов без федеральной поддержки на выдвиженцев «Ростеха», отмечают эксперты
Рамазан Абдулатипов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

​Утром 27 сентября Рамазан Абдулатипов заявил о сложении полномочий главы Дагестана. Он стал четвертым региональным лидером на этой неделе, который написал заявление об отставке: ранее об уходе объявил глава Красноярского края Виктор Толоконский, в понедельник Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, во вторник — главы Нижегородской области Валерия Шанцева.

В ближайшее время в отставку подаст еще один глава региона — руководитель Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин, сообщили близкие к Кремлю источники РБК.

Кремль избавляется от немолодых руководителей регионов, у которых нет поддержки в «Политбюро 2.0», то есть в круге близких к Путину людей, утверждает глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «По большому счету фактор элитной поддержки является одним из ключевых», — отметил он.

Уходящие главы регионов — «голые» с точки зрения федеральной поддержки, согласен политолог Виталий Иванов. Минченко указывает на характерный пример губернатора Самарской области: Меркушкин изначально считался человеком Вячеслава Володина, но потом между ними произошел конфликт, рассказал политолог. «Неслучайно Володин заявил, что он рад за Самару после отставки губернатора», — пояснил он свою точку зрения.

Отсутствие поддержки в Кремле и возраст — взаимосвязанные вещи, пояснил РБК политолог Ростислав Туровский. Все отставленные главы регионов пришли к власти давно, при другом раскладе сил на федеральном уровне и не смогли вписаться в нынешнюю ситуацию и найти себе новых покровителей, считает он.

Губернаторопад

Помимо этих факторов есть и другие, приведшие к отставкам в регионах. Близкие к Кремлю источники РБК рассказывали, что в администрации президента разработаны новые критерии эффективности глав регионов, среди них динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов элит и коррупционных скандалов.

Так, федеральный центр обращал внимание главы НАО на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в автономной области, утверждал федеральный чиновник в беседе с РБК. Отставку Абдулатипова политолог Николай Миронов связывал также с его недостаточными управленческими навыками. Близкий к руководству региона источник РБК добавлял, что в пользу отставки сыграли низкие рейтинги главы республики, многочисленные конфликты и «коррупциогенная атмосфера» в Дагестане. Главной проблемой Самарской области опрошенные РБК эксперты считали конфликты Меркушкина с региональными элитами и руководством «Ростеха». А у Шанцева были проблемы во взаимодействии с элитами, в частности с группой бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

При выборе новых региональных лидеров имеет значение и способность кандидатов обеспечить проведение на высоком уровне президентских выборов 2018 года, заявил РБК эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Владимиру Путину нужно спокойствие в регионах на время президентской кампании, считает он. «Путин готовит команду (в широком смысле слова) к 2018 году, которая будет состоять не только из новых федеральных чиновников, но и региональных руководителей», — добавил политолог.

Обычно губернаторопад проходит по одной и той же схеме: снимаемого главу региона вызывают в Кремль, потом появляется указ о прекращении его полномочий, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но Толоконский и Абдулатипов не стали дожидаться указа и объявили о сложении полномочий сами (на момент публикации этого материала указы об их отставке так и не появились). Это своего рода отступление от правил, отметил Виноградов. «Правила игры вроде бы нарушены, но, во-первых, это придало изюминку теме отставок, во-вторых, это разрядило ощущение того, что уважаемых людей ставят в некомфортное положение, побуждая их на финише карьеры фальшивить при разговоре о своем будущем», — объяснил политолог.

Массовые отставки губернаторов удобны для федеральных властей, так как создают огромную информационную волну и привлекают внимание к работе Кремля, считает Туровский. Часто бывает, что подготовленными являются только первые отставки, а следующие (например, Кошина) «подсвечиваются» уже после начала ротации, говорит эксперт. «Решение по отдельным кандидатурам принимается в течение нескольких часов, часто — в результате этой информационной волны», — заключил политолог.

Резервисты из госкорпорации

К настоящему времени известно только о двух назначениях в регионы: экс-сенатора Дмитрия Азарова — в Самарскую область и бывшего замминистра промышленности Глеба Никитина — в Нижегородскую.

СМИ отмечали внешнюю схожесть назначенцев, но это не единственная их общая черта, утверждает Минченко. По его словам, Азаров и Никитин — профессиональные менеджеры, которые работали на федеральном уровне. Их назначение — часть конкурентной борьбы околокремлевских сил, в ходе которой «каждая из них предлагает свою кадровую скамейку». Оба назначенца так или иначе связаны с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, отметил политолог.

В борьбе за влияние «группа Чемезова» сейчас лидирует, согласен с ним Туровский. По его мнению, глава «Ростеха» сыграл важную роль не только в нынешней кампании, но и в тех назначениях, которые состоялись после серии весенних отставок. «Группа Чемезова сыграла большую, если не решающую роль в формировании этой тенденции — назначении молодых технократов, — отметил он. — Помимо Азарова и Никитина отношение к «Ростеху» имеют губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Калининградской области Антон Алиханов». По мнению политолога, новые назначенцы необязательно должны задержаться в регионах — скорее, после первого срока они вернутся работать на федеральный уровень, где станут «кадровым резервом Чемезова с богатым региональным опытом». Это может быть очень полезно для госкорпорации, считает он, ведь у «Ростеха» интересы в большинстве регионов.

Впрочем, возможны и не связанные с «Ростехом» назначения в Дагестане и НАО. В качестве основной кандидатуры на пост главы Дагестана рассматривается замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, ранее рассказали четыре источника РБК. А на смену Кошину, по данным источников, рассматриваются кандидатуры 49-летнего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой.

В ходе нынешней ​ротации ожидаются отставки десятка глав регионов, говорили источники РБК. Последняя волна ротации губернаторского корпуса произошла в начале года, когда семь глав субъектов — Пермского края, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей, Марий Эл, Удмуртии и Карелии — покинули свои посты.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Мария Истомина.
Теги: губернаторы , Рамазан Абдулатипов , Виктор Толоконский , Валерий Шанцев , Николай Меркушкин , Дмитрий Азаров , Глеб Никитин ...
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