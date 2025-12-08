 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа до конца года

Песков: о встрече Путина и Трампа до Нового года речи не идет
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Речи о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до Нового года не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Пока об этом речи не идет», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможной встрече двух лидеров до Нового года. «Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной», — добавил пресс-секретарь.

Кремль заявил, что обсуждение с США мира на Украине пока не возобновилось
Политика
Дмитрий Песков

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что возможная встреча президентов России и США не обсуждалась в ходе переговоров с американской делегацией 2 декабря.

В переговорах в начале декабря участвовала американская делегация в лице спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Со стороны России участвовали Путин, Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков назвал переговоры конструктивными, однако констатировал, что окончательных договоренностей достичь не удалось.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в середине августа в рамках российско-американского саммита в Анкоридже.

Егор Алимов
Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков встреча
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
