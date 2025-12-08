Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа до конца года
Речи о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до Нового года не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».
«Пока об этом речи не идет», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможной встрече двух лидеров до Нового года. «Встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной», — добавил пресс-секретарь.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что возможная встреча президентов России и США не обсуждалась в ходе переговоров с американской делегацией 2 декабря.
В переговорах в начале декабря участвовала американская делегация в лице спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Со стороны России участвовали Путин, Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков назвал переговоры конструктивными, однако констатировал, что окончательных договоренностей достичь не удалось.
Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в середине августа в рамках российско-американского саммита в Анкоридже.
