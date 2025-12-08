 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5,2 x 4,05 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,5 x 4,5 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,18 x 3,8 2 3,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,05 x 3,7 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,9 x 4 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,5 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российского вратаря Илью Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ
Тройку звезд недели составили вратарь «Айлендерс» Сорокин, голкипер «Далласа» Оттинджер и форвард «Флориды» Верхеге
Илья Сорокин
Илья Сорокин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, выигравший все три матча, стал первой звездой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Сорокин в каждой из трех игр делал как минимум 30 сейвов, а в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграл на ноль, повторив клубный рекорд по шатаутам.

Сорокин занимает третье место в истории «Айлендерс» по числу побед за карьеру среди вратарей (135). Всего у Сорокина в этом сезоне 20 матчей и десять побед, в том числе три на ноль.

Вторым в списке лучших игроков стал вратарь «Даллас Старз» Джейк Оттинджер, у которого три победы в трех матчах (один на ноль).

В тройку звезд также вошел нападающий «Флориды Пантерз» Картер Верхеге, на счету которого четыре гола и передача в трех играх.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Илья Сорокин Нью-Йорк Айлендерс
Материалы по теме
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России
Спорт
Российский вратарь повторил рекорд клуба и стал третьей звездой дня в НХЛ
Спорт
Кучеров повторил рекорд Курри в НХЛ среди европейцев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 22:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 22:36
Зеленский назвал претендентов на пост Ермака Политика, 22:52
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Орбан заявил, что получил гарантии Турции по транзиту российского газа Политика, 22:25
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа до конца года Политика, 21:52
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Аэропорт Саратова закрыли для полетов Политика, 21:37
Выступавший на Играх-2024 россиянин заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 21:36
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Как власти предлагают бизнесу оплачивать переработкиПодписка на РБК, 21:22
Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят альтернативный мирный план Политика, 21:20