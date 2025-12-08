Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, выигравший все три матча, стал первой звездой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Сорокин в каждой из трех игр делал как минимум 30 сейвов, а в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграл на ноль, повторив клубный рекорд по шатаутам.
Сорокин занимает третье место в истории «Айлендерс» по числу побед за карьеру среди вратарей (135). Всего у Сорокина в этом сезоне 20 матчей и десять побед, в том числе три на ноль.
Вторым в списке лучших игроков стал вратарь «Даллас Старз» Джейк Оттинджер, у которого три победы в трех матчах (один на ноль).
В тройку звезд также вошел нападающий «Флориды Пантерз» Картер Верхеге, на счету которого четыре гола и передача в трех играх.
