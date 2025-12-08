Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ

Тройку звезд недели составили вратарь «Айлендерс» Сорокин, голкипер «Далласа» Оттинджер и форвард «Флориды» Верхеге

Илья Сорокин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, выигравший все три матча, стал первой звездой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Сорокин в каждой из трех игр делал как минимум 30 сейвов, а в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграл на ноль, повторив клубный рекорд по шатаутам.

Сорокин занимает третье место в истории «Айлендерс» по числу побед за карьеру среди вратарей (135). Всего у Сорокина в этом сезоне 20 матчей и десять побед, в том числе три на ноль.

Вторым в списке лучших игроков стал вратарь «Даллас Старз» Джейк Оттинджер, у которого три победы в трех матчах (один на ноль).

В тройку звезд также вошел нападающий «Флориды Пантерз» Картер Верхеге, на счету которого четыре гола и передача в трех играх.