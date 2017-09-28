Желанная санация

Moody's назвало вероятность господдержки МКБ позитивным фактором

Ситуация на банковском рынке такова, что перспективы санации теперь оцениваются как позитивные. На рынке работает концепция moral hazard, когда все больше игроков перекладывают свои риски на государство и тому все сложнее отказать

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга и долгосрочные депозитные рейтинги в национальной и иностранной валютах Московского кредитного банка (МКБ) с B1 до Ba3, прогноз по рейтингам изменен с позитивного на стабильный.

Как говорится в пресс-релизе агентства, основанием для повышения стала высокая вероятность господдержки банка Центральным банком в случае необходимости. Чтобы обосновать повышение рейтинга, агентство обратило внимание на два фактора: недавнее включение МКБ в список системно значимых кредитных организаций (теперь, с учетом МКБ, их одиннадцать, а не десять, как раньше), а также запуск нового механизма экстраординарной поддержки крупных частных банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС, через него недавно были санированы банк «ФК Открытие» и Бинбанк).

Такие обоснования для повышения рейтинга выглядят довольно парадоксально: ведь вероятность предоставления господдержки через фонд консолидации банковского сектора, по сути, есть потенциальная санация. Получается, что рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка, фактически заявив о том, что собственно кредитоспособность у него ухудшилась. Такую аргументацию рейтинговые агентства ранее активно не использовали.

Впрочем, Moody's привело и оценки кредитоспособности банка без учета господдержки: базовая оценка кредитоспособности (BCA, не является официальным рейтингом) снижена с B1 до B2. В агентстве считают, что кредитоспособность самого МКБ «все больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств».

Преимущества возможной поддержки МКБ со стороны ЦБ оценили и в рейтинговом агентстве АКРА, которое также рейтингует банк. «МКБ недавно вошел в число системно значимых банков, это может свидетельствовать о том, что в случае необходимости банку может быть предоставлена существенная финансовая поддержка со стороны государства, — отмечает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. — Включение в этот список может являться позитивным сигналом для кредиторов и вкладчиков кредитной организации. В своих оценках мы также учитываем ситуацию на рынке и исходим из утвержденной АКРА методологии».

Предыстория

Реагировать таким образом Moody's могла вынудить ситуация вокруг МКБ, складывающаяся в последнее время.

Московский кредитный банк был упомянут в рассылке «Альфа-Капитала» в августе 2017 года в числе банков, положение которых было охарактеризовано как нестабильное. В письме за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова были также упомянуты банк «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позднее Альфа-банк назвал не соответствующей действительности информацию в клиентской рассылке «Альфа-Капитала», добавив, что это частное мнение менеджера. Два из упомянутых банков — «ФК Открытие» и Бинбанк — оказались санированными.

С начала этой недели инвесторы стали распродавать «вечные бонды» МКБ, стоимость которых за 25 сентября снижалась почти на 10 п.п. — в 17:03 мск понедельника бумаги стоили минимум за день, 71,7% от номинала, что соответствует доходности 17,32% к погашению, неделей ранее цена была около 95%, доходность — 10,5%. Такая активность продавцов вынудила концерн «Россиум» Романа Авдеева, контролирующего владельца МКБ, объявить вечером в понедельник о начале выкупа субординированных еврооблигаций банка. С этого момента стоимость бумаг выросла, по состоянию на 10:00 мск среды она достигла 81,49% от номинала с доходностью 13,99% к погашению. На 19:30 стоимость бумаг была на уровне 80,76% от номинала, доходность — 14,23%. Результаты выкупа еще не объявлены.

Московский кредитный банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает девятое место по активам в ренкинге «Интерфакс-ЦЭА». Основной акционер — 56,83% — концерн «Россиум», контролируемый Романом Авдеевым. По данным на сайте ЦБ, 4,54% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 1,75% — Международной финансовой корпорации (МФК), 8,19% — УК «Регионфинансресурс», 2,79% владеет РБОФ «Холдинг Кампани I Лтд», 3,86% — ООО «Управление сбережениями ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части пенсии», действующее по договору с ОФО «НПФ РГС», 1,32% — «Пауэрбаум Инвестментс лимитед», 5,39% — «ИК Алгоритм», 1,99% — «ИДжи Кэпитал Партнерс» Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Будущее», 0,99% — «РОНИН Траст» ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии «НПФ «Будущее», 11,7% — акционерам-миноритариям.​

Позиция банка

Впрочем, в самом Московском кредитном банке связали повышение рейтинга исключительно с входом в число системно значимых.

«Это рейтинговое агентство традиционно положительно оценивает попадание банка в список системно значимых, — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь в разговоре с корреспондентом РБК. — Что касается Фонда консолидации, то мы не обращались к нему, не знаем его сотрудников и никаких обсуждений с ними даже не планируем».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банкир добавил, что «информационный фон сказывается на настроениях вкладчиков». «Есть вопросы, нервозность, однако паники нет, у нас ликвидности более чем достаточно для покрытия любых возможных оттоков», — заверил он.

Новая нормальность

Новый подход рейтинговых агентств — отражение искаженной ситуации на рынке, косвенное признание концепции moral hazard в действии, указывают эксперты. «Это известный из мировой практики феномен, и этот феномен не очень полезен для экономики. Последние действия на финансовом рынке спровоцировали развитие настроений moral hazard — намерения потенциально проблемных игроков переложить свои риски на государство», — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Moody's фактически указало на изменение среды, когда «мусорные» долги банков оказываются не всегда «мусорными», это меняет и подход к оценке самих банков, отмечает и партнер ФБК, вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам Алексей Терехов. «Основания, по которым ЦБ готов предоставлять поддержку, носят закрытый характер, что позволяет строить предположения, кто будет спасен в следующий раз. Другой вопрос, что эта надежда на спасение обоснована далеко не для всех банков, к тому же размеры ФКБС не ясны, не ясны и перспективы дальнейшей работы спасенных банков», — добавляет Терехов.

Действия агентства отражают ситуацию на рынке, когда ЦБ вынужден предоставлять поддержку крупным игрокам, от падения которых могла бы пострадать вся система, отмечает портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко. Таким образом, стратегия «too big to fail» приносит преимущества, добавляет он.​

Эксперты опасаются, что расчет на стратегию «слишком большой, чтобы упасть» уже характерен не только для финансового рынка, отмечая, например, ситуацию с «ВИМ-Авиа», которую предлагают спасать по сценарию с банком «ФК Открытие». «Ситуация, когда ЦБ готов спасать системно значимые банки и близкие к ним по размеру, стимулирует других участников к наращиванию объема активов, при этом качество приобретаемого актива не всегда принимается в расчет, — отмечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. — Как следствие этой ситуации — консолидация активов низкого качества на балансе различных игроков, что обусловливает появление новых потенциально проблемных крупных компаний».

Возможно, радикальных шагов в отношении таких компаний до президентских выборов принято не будет, но сами проблемы при этом решаться не будут, и ситуация может осложниться уже после выборов, говорит Антон Табах.

«В таких условиях балласт активов плохого качества может не позволить поддержать экономический рост, когда для этого сложатся условия», — предостерегает Евгений Надоршин.​​