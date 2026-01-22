 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС

Военная операция на Украине
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В Приднестровье специалисты Молдавской ГРЭС устранили аварийную ситуацию на станции, подача энергии постепенно возобновляется, сообщило правительство ПМР в телеграм-канале.

Ранее власти написали об аварии на одном из энергоблоков Молдавской государственной районной электростанции. Они предупредили о том, что в некоторых районах республики возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок.

Аварию пообещали устранить в течение одного-двух часов.

Валерия Антонова
Молдавия Приднестровье электроэнергия
