Претензии США на Гренландию⁠,
0

Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Накануне FT и WP писали, что США выведут 200 военных из структур НАТО на фоне разногласий с ЕС о судьбе Гренландии. Незадолго до этого Трамп по той же причине ввел пошлины на товары из ряда европейских стран
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Дональд Трамп заявил, что США «никогда не нуждались» в НАТО.

«Они нам никогда не были нужны. Мы никогда ничего у них не просили», — сказал он (цитата по Fox News).

Ранее на форуме в Давосе Трамп заявил, что США толком «ничего не получили» от альянса. «Кроме защиты Европы от Советского Союза, а теперь и от России. Я имею в виду, мы помогали им столько лет — и ничего от этого не получили», — сказал глава Белого дома.

Генсек НАТО заявил, что по сделке о Гренландии предстоит много работы
Политика
Фото:Ian Schofield / Shutterstock

Накануне Financial Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что США выведут 200 военнослужащих из НАТО и его консультативных групп, поскольку Пентагон стремится сократить свое присутствие в Европе — в первую очередь на фоне разногласий по поводу Гренландии.

В НАТО действует правило о едином определении объема расходов на оборону. В декабре 2024 года Трамп не исключил выхода США из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В свой первый срок президент добивался, чтобы «оборонный» показатель достиг 2% ВВП. В июне прошлого года на саммите НАТО в Гааге почти все страны-члены взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП в течение десяти лет.

НАТО было создано в апреле 1949 года в Вашингтоне 12 странами для коллективной обороны в период холодной войны. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

Минувшей весной экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg, что пришло время подумать о дальнейшем существовании НАТО без участия Соединенных Штатов. По его словам, это «было бы ошибкой колоссальных масштабов», но влиятельные политики в США выступают за выход из альянса, если это будет в интересах Вашингтона.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп НАТО США Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
