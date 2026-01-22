 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным

Сюжет
Мирный план по Украине
Столтенберг призвал Запад продолжать оказывать Киеву помощь, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам. По его мнению, так можно добиться мира на Украине. При этом Трамп считает Зеленского виновником отсутствия мирного урегулирования
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Запад должен продолжать военную помощь Киеву, чтобы убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров по украинскому урегулированию, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его мнению, российский лидер хочет «контролировать всю Украину».

«Цена этого должна быть так высока, чтобы потом заставить его сесть [за стол переговоров] и согласиться на что-то приемлемое для Украины», — сказал он.

По его словам, Запад «не сможет переубедить Путина», но может повлиять на «позицию» российского президента. Главным таким инструментом является военная помощь Киеву, считает экс-генсек НАТО.

Москва неоднократно подчеркивала, что приложила все усилия для диалога с Киевом, при этом у Украины нет стремления к миру. Урегулированию препятствуют позиция украинской стороны и ее нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В середине января Столтенберг уже призывал Запад к диалогу с Москвой. «Нам нужна надежная система сдерживания, но нам также необходим диалог с Россией», — сказал он. По словам экс-генсека НАТО, прежде всего следует обсуждать с Москвой завершение военных действий на Украине — так же, как это делают США и другие страны.

Экс-генсек НАТО призвал к диалогу с Россией «как с соседом»
Политика

Ряд европейских лидеров в последний месяц также выступили за переговоры с Россией. В конце декабря к диалогу с Москвой призвал французский президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что переговорщики от Украины не должны договариваться с российской делегацией самостоятельно. Кроме того, Макрон предложил организовать в Париже встречу G7 и пригласить туда российских представителей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала эту риторику и подчеркнула, что европейским лидерам необходимо выработать единую позицию и начать переговоры с Москвой.

Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

В Кремле заявили, что фиксируют сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Россией и считают это позитивным сдвигом в позициях Запада. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Макрона «мегафонной дипломатией, которая никогда ни к чему хорошему не приводила».

Как считает президент США Дональд Трамп, мирное урегулирование конфликта на Украине до сих пор не достигнуто по вине украинского президента Владимира Зеленского. Путин, по его словам, готов к соглашению.

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
