Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова ответили согласием на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.
МОК 21 января сообщил, что все четыре спортсмена прошли проверку на соответствие критериям нейтрального статуса и приглашены в Италию.
Коростелев и Непряева с декабря выступают в гонках Кубка мира, но пока не попадали в призеры. Коржова и Семенова в Кубке мира не попадали на подиум в главных финалах, но выигрывали финалы в дивизионе B.
Помимо этих спортсменов, ранее на Игры допустили ски-альпиниста Никиту Филиппова, фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.
