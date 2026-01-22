 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2026
МОК 21 января пригласил на Игры-2026 Коростелева и Непряеву, а также конькобежек Коржову и Семенову. Все четверо приняли приглашение
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова ответили согласием на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.

МОК 21 января сообщил, что все четыре спортсмена прошли проверку на соответствие критериям нейтрального статуса и приглашены в Италию.

Коростелев и Непряева с декабря выступают в гонках Кубка мира, но пока не попадали в призеры. Коржова и Семенова в Кубке мира не попадали на подиум в главных финалах, но выигрывали финалы в дивизионе B.

МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек
Спорт
Савелий Коростелев

Помимо этих спортсменов, ранее на Игры допустили ски-альпиниста Никиту Филиппова, фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи конькобежцы Савелий Коростелев Дарья Непряева Олимпиада-2026 Анастасия Семенова Ксения Коржова
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
