Шанцев может попасть под обновление

Нижегородский губернатор стал кандидатом на отставку

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев может уйти в отставку в рамках новой волны обновления губернаторского корпуса, рассказали источники РБК. Главная причина — усугубление конфликтов внутри региональных элит

Валерий Шанцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

О том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев может уйти в отставку в рамках предстоящего обновления губернаторского корпуса, РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю.

Осенью постов ​могут лишиться до десяти глав субъектов, ранее говорили источники РБК. «Отставки губернаторов не начнутся раньше конца сентября — начала октября», — сказали РБК два собеседника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что «традиционно не будет» комментировать кадровые вопросы.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области РБК сказали, что «разные «информированные источники» сообщают об отставке Валерия Шанцева уже лет десять».

«Совпадение это или нет, но обычно это происходит осенью и весной. Валерий Павлинович не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Сегодня и завтра он участвует в работе VI Международного бизнес-саммита, на который съехались делегации из 34 зарубежных стран и 37 субъектов Российской Федерации», — заявили в пресс-службе губернатора.

Основная причина обсуждающейся отставки Шанцева — конфликты в региональных элитах, сказали два собеседника РБК, близких к Кремлю.

У Шанцева давний конфликт с экс-мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, говорит еще один близкий к Кремлю собеседник РБК. Вмешиваться в конфликт приходилось в том числе федеральному центру, напомнил он.

В частности, после выборов в заксобрание региона в сентябре 2016 года около двадцати депутатов — сторонников Сорокина направили письмо на имя полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, а также областных прокурора и начальника УФСБ. Авторы обращения жаловались на давление со стороны Шанцева в вопросе избрания спикером регионального парламента губернаторского ставленника Евгения Лебедева. Урегулированием конфликта тогда занималось полпредство, в результате Лебедев все же стал спикером, а часть оппонентов Шанцева получили руководящие посты. Сорокин стал вице-спикером заксобрания.

В декабре 2016 года губернатора публично подверг критике полпред президента в ПФО. Нижегородская область — «один из немногих, даже единственный регион, где ситуация с внутриэлитными конфликтами не просто не купируется, не меняется в лучшую сторону, она все время усугубляется», заявил Бабич на встрече с журналистами. «Здесь постоянная война! И, конечно, мы понимаем, какие это издержки для региона, для социального самочувствия людей», — сказал чиновник.

Нижегородская область находится в сфере особого внимания куратора внутриполитического блока Кремля, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который оканчивал Горьковский институт инженеров водного транспорта, затем работал в сфере бизнеса до своего назначения первым замминистра топлива и энергетики в 1997 году. С 2000 по 2005 год Кириенко занимал пост полпреда президента в ПФО.

Кириенко никогда не терял интереса к Нижегородской области, решение об отставке Шанцева не может приниматься без учета его мнения, говорит один из собеседников РБК.

Еще одной причиной отставки главы Нижегородской области может стать возраст, говорят три источника РБК, близких к Кремлю. В июне 2017 года Шанцеву исполнилось 70 лет.

Как ранее сообщал РБК, с приходом в администрацию президента Сергея Кириенко внутриполитический блок Кремля разработал новые критерии эффективности губернаторов, которые учитывались во время отставок глав регионов в начале года. Это динамика экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликта элит и коррупционная составляющая. Кроме того, учитывался запрос того или иного региона на обновление.

Шанцев руководит Нижегородской областью с 2005 года. До этого он занимал пост вице-мэра Москвы при Юрии Лужкове.

Уязвимым Шанцева делает совокупность факторов, говорит политолог Виталий Иванов — внутриэлитный конфликт с группой экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина, сложные отношения с полпредством, а также формальный критерий — возраст. «Нужно быть Тулеевым [глава Кемеровской области], чтобы тебе позволили руководить регионом после 70 лет», — резюмирует эксперт.

Поводом для обсуждения отставки Шанцева могли стать внутриэлитные конфликты в регионе, которые продолжились, несмотря на уход мэра города Сорокина со своего поста, подтверждает политолог Михаил Виноградов.

«Нижний Новгород имеет символическое значение для нынешнего руководства внутриполитического блока Кремля, можно говорить о желании продемонстрировать ротацию губернаторского корпуса на примере замены узнаваемых персон», — констатирует эксперт.