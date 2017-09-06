Миротворное согласие Кремля

Почему Россия вернулась к идее введения сил ООН в Донбасс

Президент России поручил МИДу подготовить резолюцию в ООН о вводе в Донбасс миротворческой миссии. Но Украина и Россия по-разному понимают задачи миссии, что будет препятствовать реализации этой идеи, говорят эксперты

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС )

Новое предложение России

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности уже работающей там с марта 2014 года Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин напомнил, что он раньше поддерживал идею вооружения миссии ОБСЕ, но от этого отказывается сама эта организация, поскольку не имеет ни соответствующего персонала, ни опыта подобной работы.

«В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным», — сказал Путин. Однако, для того чтобы Россия окончательно поддержала работу этой группы, должны быть соблюдены два условия, сказал Путин. Первое — миротворцы должны находиться только на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, «и ни на каких других территориях». Второе — решение вопроса о контингенте должно состояться только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, что не может быть решено без прямого контакта украинских властей с представителями самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР. По правилам ООН миротворцы не могут быть введены в зону конфликта без согласия конфликтующих сторон. Москва считает таковыми Киев и ЛНР с ДНР.

«Считаю, если все это сделать, то точно пойдет, на мой взгляд, на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. Будем считать, что это поручение Министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности [ООН]», — подытожил Путин.

Президент также прокомментировал информацию о намерениях США начать поставки летального вооружения на Украину. «Если это произойдет <...>, это решение ситуацию не изменит. Но количество жертв, безусловно, может увеличиться», — указал Путин. У самопровозглашенных республик достаточно оружия, которое они в случае начала поставок оружия США могут направить «в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог пояснить, какие потенциальные районы для нанесения ударов со стороны ЛНР и ДНР имел в виду президент.

Дискуссии о поставках на Украину американского летального оружия оживились после визита в Киев в августе министра обороны США Джеймса Мэттиса. Он публично не говорил о том, что решение по поставкам оружия в США принято, однако ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США писала, что принципиально оно одобрено.

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

В пику Порошенко

Возможность ввода в зону конфликта международных сил обсуждается сторонами с 2015 года. За такое решение активно выступает президент Украины Петр Порошенко: он предлагал ввести в Донбасс полицейскую миссию ОБСЕ (стоит отметить, что такие миссии являются гражданскими и невооруженными) или ЕС, миротворцев ООН. В августе Порошенко пообещал, что поднимет вопрос о вводе миротворческой миссии на Генассамблее ООН, заседание которой начнется 12 сентября.

Выступая с такими предложениями, украинский президент ставит два условия: участники миссии должны быть размещены не только на линии разграничения, но и в обязательном порядке на участках границы России и Украины, которые Киев сейчас не контролирует, а также в составе миссии не должно быть россиян.

Официальные лица России до сих пор соглашались максимум на оснащение представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ легким оружием в целях личной защиты и последовательно выступали против предоставления международным силам доступа к границе. «В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет», — объяснял российскую позицию министр иностранных дел Сергей Лавров в апреле этого года. Не поддерживают появление международных миссий безопасности на границе с Россией и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Трудность представляет и отказ Киева от прямого общения с лидерами самопровозглашенных республик. Диалог с представителями ДНР и ЛНР идет только в Минске в формате трехсторонней контактной группы с участием также представителей России, Украины и ОБСЕ.

Заявление Путина было сделано в третью годовщину согласования представителями Украины, России, ЛНР и ЛНР и ОБСЕ Минского протокола — первого документа, в котором описаны основные принципы урегулирования конфликта. Впоследствии (в феврале 2015 года) к документу был приложен комплекс мер по его выполнению. Однако ни один из пунктов не был выполнен, начиная с первого — устойчивого прекращения огня.

Путин впервые анонсировал внесение резолюции по миротворцам в ООН. Возможное объяснение — Киев регулярно поднимает этот вопрос, поэтому российский президент выставил конкретные условия введения миротворцев, прокомментировал РБК директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он обращает внимание на то, что Киев должен продолжить диалог с самопровозглашенными республиками. ​«Согласно практике ООН, необходимы гарантии продолжения диалога сторон для введения миротворцев, чтобы одна из сторон не продолжила конфликт, — рассуждает Чеснаков. — Если Киев желает реального инкорпорирования Донбасса в общее политическое пространство Украины, то он должен пойти навстречу».

Слова Путина о резолюции — исключительно имиджевый шаг Кремля, чтобы перебить повестку с темой миротворцев, которую регулярно поднимает Киев, уверен источник РБК, близкий к трехсторонней контактной группе с российской стороны. По его прогнозу, Кремль составит резолюцию так, что ее ветирует Совбез ООН, поскольку в документе, скорее всего, будет прописано участие российских вооруженных сил в миротворческом контингенте, а на это западные партнеры Украины и Киев не пойдут. «Единственный согласованный документ по ситуации в Донбассе — это минские соглашения, и в нем никаких миротворцев не предусмотрено. Эта тема вообще не поднимается на переговорах контактной группы», — подчеркнул источник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 сентября уточнил, что «никакого представления ни у кого нет» о том, какой может быть миссия ООН. Хотя чуть позже постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона направила генсеку ООН Антониу Гутерришу проект резолюции для передачи потом экспертам. На более высоком уровне обсуждение может начаться на следующей неделе, передал слова Небензи «Интерфакс».

Кого охранять миротворцам Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была размещена на Украине 21 марта 2014 года по просьбе правительства Украины. Решение было принято 57 членами организации. СММ ОБСЕ — невооруженная, гражданская миссия, которая работает на всей территории Украины. В Донбассе ее главная задача — следить за соблюдением режима прекращением огня, отводом вооружений, гуманитарной ситуацией. В составе миссии, по состоянию на август, 621 наблюдатель. В августе миссия сообщала о продолжении нападений на технические средства мониторинга, в частности на беспилотные летательные аппараты и камеры. Так, 10 августа тепловизионная камера СММ на Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватой была уничтожена огнем из стрелкового оружия. 13 августа на мосту в Станице Луганской вооруженный мужчина угрожал выстрелить по членам патруля миссии.

Сомнения сторон

МИД Украины 5 сентября заявил, что Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. При этом Киев повторил свои базовые требования: никаких россиян в составе миротворческой миссии для Донбасса, а получение согласия ДНР и ЛНР не нужно, так как они являются «незаконными вооруженными формированиями, действующими при поддержке России», говорится в заявлении ведомства.

Самопровозглашенные республики также стоят на ранее известных позициях. Народ Донбасса заинтересован в том, чтобы начался процесс урегулирования конфликта с Киевом, ради этого представители ДНР готовы рассматривать любые инициативы, процитировало Донецкое агентство новостей главу ДНР Александра Захарченко. Однако он согласен обсуждать размещение «охранников для ОБСЕ» только на линии разграничения.

Предложение России объясняется ростом в украинской элите желания решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, а также тем, что миссия ОБСЕ не смогла в полной мере справиться с поставленными перед ней задачами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам председателя международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, предложение российского президента реалистично и несет для Киева угрозу наступления затишья на линии противостояния, что лишает украинскую власть источника легитимности — необходимости противостоять «мнимой российской агрессии», а также делает излишними планы США поставлять оружие на Украину.

Инициатива России направлена в сторону фактической заморозки конфликта: сейчас региональная война может разгореться в любой момент, если Киев все-таки решится на силовое возвращение Донбасса и из-за возможных поставок летального оружия из США. Миссия ООН выступила бы сдерживающим фактором и сохранила бы статус-кво, согласен Андрей Девятков, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН.

В последнее время были сообщения о позитивных результатах переговоров российской стороны по украинской проблематике как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так и спецпредставителем США Куртом Волкером, поэтому, возможно, инициатива Путина была скоординирована с другими заинтересованными игроками, которые фактически помогут Москве в продвижении этой инициативы, говорит эксперт Девятков. В августе по итогам переговоров со спецпредставителем США Куртом Волкером ​помощник президента России Владислав Сурков сообщил, что в дискуссии прозвучали «интересные идеи». Девятков не исключает, что в ходе дискуссии в ООН стороны могут прийти к компромиссам, в том числе по организации инспекций границы ОБСЕ при поддержке мобильных подразделений миротворцев ООН. Практика содействия миротворцев ООН операциям других организаций отработана, например, в Африке. ​