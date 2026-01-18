Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе

Дарья Непряева проиграла почти минуту шведке Илар, выигравшей классическую «разделку» на 10 км

Дарья Непряева (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Непряева показала время 25 минут 33,3 секунды. Она проиграла 56,3 секунды победительнице — шведке Моа Илар.

Ранее в Оберхофе российский лыжник Савелий Коростелев показал пятый результат в классической «разделке» на 10 км.

23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.