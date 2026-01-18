Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Непряева показала время 25 минут 33,3 секунды. Она проиграла 56,3 секунды победительнице — шведке Моа Илар.
Ранее в Оберхофе российский лыжник Савелий Коростелев показал пятый результат в классической «разделке» на 10 км.
23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.
