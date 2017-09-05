Двуликий ментор

«Ростех» внедряет в школах учебные планшеты

«Ростех» начал массовое тестирование своего электронного учебника — его получат более 10 тыс. учеников. Бумажный рынок учебной литературы составляет 25,6 млрд руб., внедрение цифрового учебника потребует на порядок больше

Фото: Владислав Шатило / РБК

Подконтрольный госкорпорации «Ростех» Национальный центр электронного образования (НЦЭО) запустил пилотный проект по оснащению школ Свердловской области двухэкранными планшетами российской разработки. Об этом РБК рассказал гендиректор НЦЭО Константин Козлов.

Проект стартовал 1 сентября в четырех муниципалитетах области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил. По словам Козлова, он станет самым масштабным среди программ по электронному образованию в России и охватит 350 классов-участников (более 10 тыс. школьников) и свыше 700 учителей. В рамках программы НЦЭО планирует раздать 8 тыс. планшетов​, которые должны потенциально заменить все учебные пособия школьников, в том числе тетради и книги.

«Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах, — говорит Козлов. — То есть соблюдены все нормы СанПиН (Санитарные правила и нормы. — РБК), дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы». Оба экрана сенсорные, то есть на них можно писать.

Планшет работает на операционной системе Android, размер каждого экрана — 10 дюймов, вес — 1,5 кг. Со временем вес устройства будет уменьшен, заверил Козлов.

По его словам, планшет разработала группа изобретателей, которые начали свою работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в России. Сейчас интеллектуальные права на него принадлежат НЦЭО. Названия у планшета пока нет.

Сборка планшета осуществлялась на китайском заводе Foxconn — крупнейшем в мире контрактном производителе электроники (в частности, на нем собирают iPhone, iPad, Amazon Kindle, устройства Nintendo и Xbox). Но в НЦЭО подчеркивают, что школьные планшеты — российская разработка и серийный выпуск будет осуществляться на производственных мощностях «Ростеха».

Стоимость устройства сейчас оценивается более чем в 30 тыс. руб. В будущем она будет составлять менее 20 тыс. руб., обещает разработчик. «С учетом сведений, полученных в процессе апробации, прототип будет модернизирован НЦЭО и выведен на рынок», — добавил глава центра.

450 млн на пилотную программу

Как рассказал Константин Козлов, все оборудование и соответствующая инфраструктура будет предоставляться школам бесплатно. Для реализации пилота центр уже потратил 300 млн руб. собственных средств. «До конца этого года планируем вложить еще 150 млн руб.», — сообщил он. Итоги пилота будут подведены в июне 2018 года.

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров Национального центра информатизации («дочка» «Ростеха», материнская компания для НЦЭО) Василий Бровко передал через пресс-службу, что при успешном завершении проекта заказчиками учебных гаджетов могут выступить власти в лице Минобрнауки и Минкомсвязи. В этих ведомствах не ответили на запрос РБК, насколько они заинтересованы во внедрении в школы подобных устройств.

В 2016 году на закупку «классических» учебников из бюджета было выделено 8,3 млрд руб., а объем всего рынка учебной литературы (включая коммерческий канал продаж) составил 25,6 млрд руб. Ранее в Минобрнауки заявляли, что планшеты могут стать частью образовательного процесса еще и в детских садах. «Я думаю, что года через три мы вряд ли найдем образовательное учреждение, чтобы не использовали такие технологии», — говорил заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По словам Бровко, до выхода на федеральный уровень разработка может заинтересовать отдельные регионы. «В идеале мы бы хотели провести такого рода пилотные проекты не в одном регионе, а в нескольких — в таком случае заказчиком будет правительство области, республики или края. Комплексный проект по внедрению системы на общероссийском уровне может занять восемь—десять лет», — сказал он. Партнерами в подобных проектах могли бы стать крупнейшие издательства учебной литературы, которые сейчас пытаются самостоятельно перевести свои учебники на цифровые носители и внедрить их, считает Бровко.

В России в 2017/18 учебном году в 48,9 тыс. школ будут обучаться 14,6 млн детей, сообщал Роспотребнадзор. Таким образом, если бы электронный учебник полномасштабно внедрялся в этом году, то для этого потребовалось бы около 290 млрд руб.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, стоимость образовательного планшета около 20 тыс. руб. не позволит массово внедрять его в школах. «Надо понимать, что сейчас за такую стоимость можно купить полноценный компьютер. При этом он выигрывает во всем», — отметил он.

По той же причине Минобрнауки не будет интересна инициатива НЦЭО, полагает Муртазин. «Кроме того, концепт двух экранов показал себя неуспешно», — добавил эксперт.

«Планшет за 30 тыс. руб. или даже 20 тыс. руб. — это дорого. Средняя стоимость такого устройства обычно 10 тыс. руб. Не могу представить, каким образовательным приложениям нужны планшеты за 30 тыс.», — согласен директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин. По его мнению, принимать решение о внедрении планшетов в школах будет не Минкомсвязь, а Минобрнауки. «Если не будет понимание бизнес-схемы от такого проекта, даже при успешной реализации пилотного проекта и при достигнутых результатах — увеличения вовлеченности учеников, их успеваемости и пр., есть риск того, что Минобрнауки откажется от планшетов из-за их стоимости», — заключил Щельцин.

Ошибки обучения

О том, что структуры «Ростеха» работают над созданием электронного учебника, представители госкорпорации впервые заявили в 2015 году. В конце года глава «Ростеха» Сергей Чемезов продемонстрировал президенту России Владимиру Путину прототип устройства. «Сегодня дети носят огромное количество учебников: у меня сын ходит — килограммов десять, наверное, у него в рюкзаке, а будет один [учебник], может быть, еще и тетрадки, и все», — передавало слова Чемезова агентство ТАСС.

Владимир Путин изучает прототип устройства на встрече Сергеем Чемезовым. 4 декабря 2015 года (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

На тот момент представители «Ростеха» называли электронный учебник разработкой компании Yota Devices (25,1% принадлежит «Ростеху»). Эта компания известна в первую очередь как производитель YotaPhone — смартфона с двумя экранами, один из которых выполнен по технологии электронных чернил и всегда включен.

Как пояснил РБК представитель пресс-службы «Ростеха», в настоящее время совет директоров Yota Devices принял решение сконцентрироваться на производстве смартфонов. «С учетом того что одна из основных целей госкорпорации «Ростех» на данном этапе — способствовать быстрому развитию цифровой экономики в России, ключевой частью которой является электронное образование, для оперативного старта пилотного проекта в Свердловской области был выбран другой девайс, что важно — также российского авторства. Возможно, в будущем Yota Devices также представит свой планшет для образовательных целей, но называть какие-то сроки в настоящее время нецелесообразно», — сообщил представитель пресс-службы госкорпорации.

Интерес к созданию электронного учебника проявляла и группа «Роснано». В 2010 году она в нескольких раундах инвестировала $240 млн в британскую компанию Plastic Logic, производителя гибких дисплеев, работающих по технологии электронных чернил («Роснано» получила 33,75% акций компании). «Роснано» намеревалась вместе с зарубежным партнером выпустить гибкий и ударопрочный электронный учебник для российских школьников. Однако стоимость отечественного устройства оценивалась в $600. В 2015 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал инвестицию провальной. За 2012–2013 годы «Роснано» списала 21,8 млрд руб. убытка из-за обесценения инвестиций, из них 15% пришлись на Plastic Logic.