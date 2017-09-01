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Академический квинтет
Газета № 144 (2641) (0109) Общество, 31 авг, 21:49
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Академический квинтет
Правительство одобрило кандидатов на пост главы РАН
Правительство одобрило пять кандидатов на пост президента РАН из семи. Чиновники отказались утверждать одного из фаворитов ученого сообщества — проректора МГУ Алексея Хохлова. В академии фаворита на выборах определить не могут
Алексей Хохлов (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Неизвестные критерии

В четверг, 31 августа, правительство воспользовалось правом одобрять кандидатов на пост президента Российской академии наук и наложило вето на участие в выборах двух претендентов из семи. Выборы пройдут 25 сентября.

Правительство заблокировало участие в выборах одному из претендентов на победу — проректору МГУ им. Ломоносова Алексею Хохлову (63). Ученый написал и разместил свою программу раньше всех, 26 июля.

Члены академии в начале августа подготовили письмо в поддержку Хохлова, рассказывал РБК профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Измоденов. Копия документа есть у РБК. В обращении указано, что Хохлов — всемирно известный ученый в области физики полимеров, который защитил докторскую диссертацию в возрасте 29 лет, стал профессором в 34 года, а в 36 лет был избран в Академию наук СССР. Он хорошо знаком с организацией как академической, так и вузовской науки. Кроме того, он возглавляет совет по науке при Минобрнауки, который проводит анализ процессов реформирования этой сферы в России, говорится в письме. С 2015 года Хохлов — член совета по науке, технологиям и образованию при президенте. Обращение подписали более 70 профессоров РАН или 14% от их общего числа, рассказал Измоденов РБК.

Второй кандидат, не устроивший власти, — директор Института иммунологии и физиологии Валерий Черешнев (72 года, баллотировался в 2008 году). Черешнев также уже написал и разместил свою программу на сайте РАН. Сам академик заявил РБК, что не будет уточнять в правительстве, почему его кандидатуру не согласовали. «Нам сразу всем сказали, что никаких комментариев не будет», — указал он.

Действия правительства полностью соответствуют недавно принятому закону о выборах президента РАН, заявил РБК и.о. президента РАН Валерий Козлов. «Поскольку согласованных кандидатур не менее двух, то академия продолжает готовиться к общему собранию, к выборам президента», — подчеркнул он. ​«Это [Хохлов и Черешнев] ученые с мировым именем, талантливые и достойные люди. Оба они члены президиума РАН, мы их хорошо знаем, уважаем, и поэтому академия их представила на согласование», — заметил Козлов.

Представитель профильного вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина отказалась сообщать критерии, по которым были отобраны кандидаты, и давать комментарии по этому поводу.

Кого одобрили

Пять претендентов, которые в итоге продолжат борьбу за пост президента, свои программы еще не представили. Правительство одобрило научного руководителя Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председателя совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислава Панченко (69 лет), председателя совета директоров «Микрона» Геннадия Красникова (59 лет), генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгения Каблова (65 лет), директора Института прикладной физики Александра Сергеева (62 год) и научного руководителя Института океанологии им. Петра Ширшова Роберта Нигматулина (77 лет).

Три академика на условиях анонимности в разговоре с РБК указали, что выбор в качестве претендента на пост главы РАН Нигматулина вызывает вопрос, так как по уставу академии президент РАН не может быть старше 75 лет.

Правительство может одобрять кандидатов в президенты РАН с этого лета. В июле депутаты Госдумы разработали и приняли специальные поправки в закон о РАН. Тогда же парламентарии внесли еще одно изменение — предоставили президенту России возможность накладывать вето на уже избранного академиками главу РАН.

Равные шансы

Сентябрьские выборы главы РАН будут вторыми в этом году. 20 марта все три претендента сняли свои кандидатуры, объяснив это неурегулированностью «процедурных вопросов». Весной на этот пост претендовали действующий на тот момент президент РАН Владимир Фортов (71 год), директор Института молекулярной биологии Александр Макаров (66 лет) и Владислав Панченко. Источники РБК в РАН и Кремле рассказывали, что выборы сорвались из-за вмешательства властей, в частности администрации президента, которую не устраивала кандидатура основного претендента на победу — Владимира Фортова.

Академики хотят выбрать человека, который мог бы работать с властью, с общественностью, но вызывающего уважение у научного сообщества, рассказал РБК источник в руководстве академии. «Все устали от состояния скандала. Срыв выборов весной слишком дорого стоил», — отметил собеседник РБК.

Большинство опрошенных РБК академиков и член-корреспондентов отказываются называть претендента на победу в предстоящих выборах. «Все кандидаты — достойные. Люди известные, ни одного человека случайного нет. Общее собрание послушает программы и примет правильное решение», — сказал РБК ученый секретарь РАН Михаил Пальцев. Пока программы не представлены, предположить, кто победит, невозможно, согласен с Пальцевым член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

Владислав Панченко — единственный из трех кандидатов, снявшихся весной, который снова баллотируется на пост. Источники РБК в научной среде указывали, что Панченко — кандидат, близкий к администрации президента из-за его рабочих отношений с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Михаил Ковальчук — старший брат Юрия Ковальчука, акционера банка «Россия» (39,8%, по данным «СПАРК-Интерфакса»). В 2014 году Юрий Ковальчук был включен Минфином США в санкционный список как представитель «ближнего круга» Владимира Путина.

Но рассчитывать на поддержку научного сообщества из-за смены своей позиции по выдвижению на выборы Панченко будет сложно, указывает Пальцев. «Макаров и Фортов — люди слова. Они приняли решение [не участвовать в выборах], они его выполнили. Как Панченко себя повел, не могу объяснить. Логике не поддается», — заявлял Пальцев РБК в июле.

Автор: Полина Звездина.
Теги: РАН , правительство , академики
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