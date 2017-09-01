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«Газовая ОПЕК» под опекой России
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«Газовая ОПЕК» под опекой России
Газета № 144 (2641) (0109) Бизнес, 31 авг, 18:40
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«Газовая ОПЕК» под опекой России
На пост главы ФСЭГ выдвинут замминистра Юрий Сентюрин
Россия решила возглавить «газовую ОПЕК» — объединение 12 ведущих производителей газа. В начале октября на пост генсекретаря Форума стран — экспортеров газа планируется выдвинуть замминистра энергетики Юрия Сентюрина
Юрий Сентюрин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия вместо Ирана

Кандидатура заместителя министра энергетики Юрия Сентюрина в начале октября будет выдвинута на пост генерального секретаря Форума стран —экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщили РБК два источника в Минэнерго и два менеджера «Газпрома». Выдвижение произойдет в рамках 19-й министерской встречи участников этого форума, которая пройдет в Москве.

В случае если участники международной организации утвердят кандидатуру Сентюрина, до конца года он покинет Минэнерго, рассказали два чиновника этого ведомства и близкий к «Газпрому» собеседник РБК. Один из чиновников утверждает, что полномочия Сентюрина как статс-секретаря ведомства, обеспечивающего взаимодействие с администрацией президента, правительством и парламентом, могут быть переданы другому заместителю министра — Антону Инюцину. В этом случае количество заместителей Александра Новака сократится с семи до шести человек. Официальный представитель Минэнерго отказался комментировать возможное выдвижение кандидатуры Сентюрина и перераспределение полномочий чиновников внутри ведомства.

ФСЭГ, который называют «газовой ОПЕК», — это международная организация, объединяющая 12 крупнейших стран — производителей и экспортеров газа в мире, включая Россию, Катар, Иран, Венесуэлу и семь стран-наблюдателей, в том числе Норвегию и Казахстан. Изначально организация создавалась по примеру нефтяной ОПЕК, чтобы иметь возможность влиять на цены на газ в мире, но функционирует как консультативная площадка производителей газа. Зампредседателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Илеана Роз-Летинен в 2008 году говорила, что создание газового картеля будет рассматриваться как умышленная угроза США, а сама «газовая ОПЕК» — «глобальная организация по вымогательству и рэкету».

Полномочия действующего генерального секретаря форума, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хуссейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 год, а ранее занимавшего должность вице-президента «Стройтрансгаза». ​

В задачи ФСЭГ входит организация взаимодействия стран —производителей газа со странами — потребителями газа, обмен информацией по прогнозам и создание собственного долгосрочного прогноза развития мирового газового рынка, развитие новых технологий в газовой отрасли и организация совместной работы по проектам сжиженного природного газа (СПГ).

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли его устав и подписали межправительственное соглашение. Штаб-квартира находится в столице Катара Дохе, хотя изначально Россия предлагала разместить ее в Санкт-Петербурге. Организация собирается раз в год, а также в течение года проводит заседания исполнительного совета и рабочих групп. Последнее состоялось в начале июля 2017 года в Дохе. В сообщении Минэнерго с этого мероприятия указано, что выборы нового генсекретаря организации пройдут в Москве в октябре.

Сентюрин родился в 1960 году, имеет несколько высших образований, включая юридическое, экономическое и военное. Согласно биографии, размещенной на сайте Минэнерго, он работает на госслужбе с 1999 года. С 2003 по 2007 год был депутатом Госдумы от «Единой России», с 2007 по 2010 год был замминистра образования и науки. В ноябре 2010 года занял пост замминистра энергетики. Курирует департамент административной и законопроектной работы.

Усиление позиций

Помимо Минэнерго с ФСЭГ активно работает «Газпром». Специальным представителем президента России по взаимодействию с этой организацией является председатель совета директоров монополии Виктор Зубков.

«Газпром» использует площадку для деловых переговоров и консультаций, а не для картельных сговоров по ценам на газ. С приходом российского генсекретаря ее роль может усилиться, но, скорее всего, останется далека даже от влияния ОПЕК на рынок нефти», — полагает собеседник РБК в «Газпроме».

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что инструментария для влияния на рынок газовых цен у форума сейчас нет. «Это площадка для разговора между странами — экспортерами газа. Она не лишняя, ведь диалог нужен. Но из-за существующих разногласий (в частности, борьбы России и Катара за европейских потребителей. — РБК) картельные сговоры на этом рынке осуществить просто не получится», — отмечает он. По мнению Гривача, для Сентюрина такое назначение будет карьерным ростом, так как статус генсекретаря ФСЭГ сходен с полномочиями посла: его задачей станет продвижение российского взгляда на политику на газовом рынке не только на встречах членов форума, но и на других международных мероприятиях. ​Гривач считает высокими шансы на избрание Сентюрина на этот пост.

По словам советника гендиректора «Газпром экспорта» Андрея Конопляника, назначение российского кандидата на пост генерального секретаря ФСЭГ может означать дальнейшее усиление роли форума на международной энергетической арене, но выполнить это будет возможно только с учетом интересов других участников. По его мнению, главной задачей нового генсека станет широкая пропаганда мнения форума о долгосрочных перспективах развития рынка газа, о его созидательной роли в обеспечении устойчивого развития, принимая во внимание новые вызовы, такие как активное развитие СПГ, различные инвестиционные циклы развития отрасли сланцевого газа (короткий инвестцикл, резкое падение дебитов скважин) и традиционной газовой отрасли (развитие крупных месторождений, длительно устойчивые дебиты скважин) и др.

Вопросы недобросовестной игры и двойных стандартов, применяемых в ряде случаев покупателями и транзитерами природного газа, также могут войти в зону внимания генсека, считает Конопляник. К ним, например, можно отнести ситуацию с санкциями США в отношении России и ряда других стран — участниц ФСЭГ, которые также могут обсуждаться в рамках встреч членов форума, добавляет он.

Конопляник подчеркнул, что рассматривать ФСЭГ как «газовую ОПЕК» ошибочно, так как создавать картели на этом рынке экономически непродуктивно. «Зато реально сформировать общий долгосрочный взгляд на перспективы развития рынка газа, который был бы объективным, а не ангажированным, как у некоторых аналитических агентств, отражающих зачастую краткосрочные интересы потребителей, заинтересованных в минимальных ценах, не принимая во внимание невозобновляемый характер данного энергоресурса», — заключает он.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Доха , кадровые назначения , Минэнерго РФ , экспорт газа
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