Политика⁠,
0

Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна»

По данным ведомства, изображение было удалено ради предосторожности, чтобы установить, не изображены ли на фото какие-либо жертвы Эпштейна. После проверки фото было снова опубликовано

Изображение американского лидера Дональда Трампа удалили из файлов Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна из «соображений чрезмерной предосторожности», сообщает пресс-служба Минюста на своей странице в X.

«Из соображений чрезмерной предосторожности Министерство юстиции временно удалило изображение для дополнительной проверки. После проверки было установлено, что нет доказательств, что на фотографии изображены какие-либо жертвы Эпштейна, и она была опубликована повторно без каких-либо изменений или цензуры», — говорится в сообщении.

Как передает Bloomberg, заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что на этой фотографии видны женщины, которые могли быть жертвами Эпштейна.

«И поэтому после публикации мы узнали, что возникли опасения по поводу этих женщин и того факта, что мы выложили эту фотографию. Поэтому мы сняли эту фотографию. Это не имеет никакого отношения к президенту Трампу», — добавил Бланш.

Старший демократ в судебном комитете Палаты представителей, конгрессмен Джейми Раскин, заявил в эфире телеканала CNN, что администрация США «скрывает вещи, которые Дональд Трамп по каким-то причинам не хочет обнародовать».

Бланш отверг это обвинение, пообещав, что ничего связанного с Трампом в документах не будет скрыто.

«Если президент Трамп упоминается, если у нас есть фотографии президента Трампа или кого-либо еще, они, конечно, будут опубликованы, за исключением любых выявленных нами жертв или выживших», — сказал замгенпрокурора.

Из «файлов Эпштейна» исчезли упоминания Трампа
Политика

Материал дополняется

