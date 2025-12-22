Россия впервые импортировала сыр из Китая

Россия в ноябре впервые импортировала сыр из Китая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Объем поставок составил восемь тонн на сумму $93 тыс. Информации о конкретных сортах ввезенного сыра в таможенных данных нет. При этом в Китае, как отмечает агентство, производят как европейские сорта сыры, так и местные, в том числе из буйволиного молока и молока яка.

В конце октября чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил РБК, что за январь—сентябрь 2025 года объем российско-китайской торговли составил $163,6 млрд, что на 9% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Дипломат, однако, отметил «практически неисчерпаемый потенциал хозяйственного взаимодействия, которое позволит торгово-экономическому сотрудничеству двух стран устойчиво развиваться даже в условиях непростой внешней конъюнктуры».

По словам Моргулова, падение объемов, в частности, связано с естественной корректировкой после «бурного» роста за последние три года.