Россия впервые импортировала сыр из Китая
Россия в ноябре впервые импортировала сыр из Китая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
Объем поставок составил восемь тонн на сумму $93 тыс. Информации о конкретных сортах ввезенного сыра в таможенных данных нет. При этом в Китае, как отмечает агентство, производят как европейские сорта сыры, так и местные, в том числе из буйволиного молока и молока яка.
В конце октября чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил РБК, что за январь—сентябрь 2025 года объем российско-китайской торговли составил $163,6 млрд, что на 9% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Дипломат, однако, отметил «практически неисчерпаемый потенциал хозяйственного взаимодействия, которое позволит торгово-экономическому сотрудничеству двух стран устойчиво развиваться даже в условиях непростой внешней конъюнктуры».
По словам Моргулова, падение объемов, в частности, связано с естественной корректировкой после «бурного» роста за последние три года.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear