Герой из «ОНО 2» и «Прослушки» Джеймс Рэнсон покончил с собой
Американский актер Джеймс Рэнсон, исполнивший роль Зигги Соботки в сериале «Прослушка», покончил с собой, ему было 46 лет, сообщает The New York Post.
О смерти Рэнсона в Лос-Анджелесе в пятницу 21 декабря сообщил судмедэксперт округа. В документах местом смерти указан «сарай».
Рэнсон сыграл Зигги, сына Фрэнка Соботки (Крис Бауэр) и докера Балтимора, во втором сезоне «Прослушки». В общей сложности актер появился в 12 эпизодах в 2003 году. Сериал HBO выходил в эфир с 2002 по 2008 год.
Актер также играл роли в сериалах «Поколение убийц», «Тремэ» и «Бош». Его последнее появление на телевидении состоялось в эпизоде второго сезона сериала «Интуиция», который вышел в эфир в июне.
В кино Рэнсон снялся в фильмах «Бал выпускников» (2008), «Синистер» (2012), «Синистер 2» (2015), «Мандарины» (2015), «Идеальный парень» (2015), «Оно 2» (2019), «Черный телефон» (2021) и «Черный телефон 2» (2025).
Материал дополняется
