Овечкин повторил два антирекорда в одном матче

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил самую длительною безрезультативную серию сезона — четырехматчевую.

Овечкин отметился пятью бросками (второй личный показатель за сезон), одним силовым приемом за 17 минут 28 секунд и завершил матч с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) при показателе «-1».

Лучший снайпер в истории НХЛ не смог поразить ворота в восьмой игре подряд. В последний раз подобная серия достигала восьми игр в январе 2024 года, когда он прервал ее в девятом матче. После она ни разу не достигали пяти игр.

Нынешняя голевая засуха является для Овечкина самой длительной в регулярных чемпионатах с 20 декабря 2023 года, когда серия прервалась в 15-м матче.

Последний раз Овечкин забивал 2 декабря в игре с «Сан-Хосе Шаркс» - дубль.

На данный момент Овечкин проводит в среднем 17:49 минут на площадке. Меньше он играл только в прошлом сезоне. При этом лишь дважды по итогам сезона его игровое время не достигало 19 минут, 15 сезонов из 21 в НХЛ проводил в среднем на площадке более 20 минут.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 14 шайб и 17 передач в 35 играх.

Всего в активе лучшего снайпера НХЛ в регулярных чемпионатах 911 голов в регулярках и 988 с учетом плей-офф. Он на 28 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

В ближайших матчах Овечкин, вероятно, побьет рекорд по количеству домашних игр с голам. В настоящее время он делит первое место по этому показателю с канадцем Горди Хоу (348).

В период безголевой серии Овчкина неудачно выступает и «Вашингтон» — 6 поражений (3 — в доп. время) в 8 играх. Хотя до этого столичный клуб являлся лидером Восточной конференции.