Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали на церемонии памяти жертв теракта в Магдебурге, сообщает MDR.

«Улюлюканья» раздались, когда Мерц прибыл на церемонию. Как сообщил корреспондент издания, из толпы доносились крики «убирайся» и «позор тебе».

Вечером 20 декабря 2024 года в толпу на ярмарке в Магдебурге въехал черный BMW. В результате погибли шесть человек, включая ребенка. Более 300 человек получили ранения. Водителя вскоре задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии.

На следующий день после теракта тогдашний немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл на место трагедии. Его, как и Мерца, освистали. Оскорбления также прозвучали в адрес занимавшей на тот момент пост министра внутренних дел страны Нэнси Фезер.