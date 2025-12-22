 Перейти к основному контенту
Фильм «Аватар 3» с начала проката собрал $88 млн

Фильм хоть и стал самым кассовым в прошедшие выходные, он не оправдал ожидания Disney, которая прогнозировала до $90 млн. Вторая часть франшизы за первые выходные после выхода в 2022 году собрала $134,1 млн

Фильм Walt Disney «Аватар: Огонь и пепел» стал самым кассовым фильмом в прошедшие выходные, продажи билетов в США и Канаде составили $88 млн, сообщает Bloomberg.

В международных рынках фильм собрал дополнительные $257 млн, сообщила Disney. По данным студии, новая часть фильма поможет с недостачей в $400 млн.

Однако результаты отстали от прогноза в $100–120 млн, который установил Boxoffice Pro. Прогноз Disney на эти выходные составлял до $90 млн.

Хотя старт превзошел первый фильм «Аватар», который собрал $77 млн во время своего дебюта в 2009 году на внутреннем рынке, он отстал от недавнего сиквела «Аватар: Путь воды», который собрал $134,1 млн в первые выходные после выхода в 2022 году.

Первые два фильма собрали в кинотеатрах более $2 млрд каждый и занимают первое и третье места среди самых кассовых картин всех времен.

Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау
Общество

Третий фильм франшизы, созданной режиссером Джеймсом Кэмероном вышел в прокат 19 декабря. Фильм продолжает рассказывать о семье Джейка Салли на Пандоре. Однако в центре внимания окажется младший сын Ло'ак, от лица которого будет подана основная сюжетная линия. События картины будут разворачиваться спустя три года после финала второй части.

Disney получила права на «Аватар» в рамках приобретения 20th Century Fox за $71,3 млрд в 2019 году. У Disney уже есть тематическая зона «Аватар» в парке Animal Kingdom во Флориде, и она планирует открыть еще одну в Калифорнии.

