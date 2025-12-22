Фильм «Аватар 3» с начала проката собрал $88 млн
Фильм Walt Disney «Аватар: Огонь и пепел» стал самым кассовым фильмом в прошедшие выходные, продажи билетов в США и Канаде составили $88 млн, сообщает Bloomberg.
В международных рынках фильм собрал дополнительные $257 млн, сообщила Disney. По данным студии, новая часть фильма поможет с недостачей в $400 млн.
Однако результаты отстали от прогноза в $100–120 млн, который установил Boxoffice Pro. Прогноз Disney на эти выходные составлял до $90 млн.
Хотя старт превзошел первый фильм «Аватар», который собрал $77 млн во время своего дебюта в 2009 году на внутреннем рынке, он отстал от недавнего сиквела «Аватар: Путь воды», который собрал $134,1 млн в первые выходные после выхода в 2022 году.
Первые два фильма собрали в кинотеатрах более $2 млрд каждый и занимают первое и третье места среди самых кассовых картин всех времен.
Третий фильм франшизы, созданной режиссером Джеймсом Кэмероном вышел в прокат 19 декабря. Фильм продолжает рассказывать о семье Джейка Салли на Пандоре. Однако в центре внимания окажется младший сын Ло'ак, от лица которого будет подана основная сюжетная линия. События картины будут разворачиваться спустя три года после финала второй части.
Disney получила права на «Аватар» в рамках приобретения 20th Century Fox за $71,3 млрд в 2019 году. У Disney уже есть тематическая зона «Аватар» в парке Animal Kingdom во Флориде, и она планирует открыть еще одну в Калифорнии.
