Сенатор Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима в Венесуэле

Он назвал Мадуро «главным наркобароном» и обвинил власть Венесуэлы в краже активов США, наркоторговле и связи с террористическими организациями. При этом Грэм подчеркнул, что Трамп абсолютно точно бы не начал войну с Венесуэлой

Сенатор Линдси Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле, назвав власть в республике «наркотеррористическим государством» Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

При этом Грэм подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп абсолютно точно бы не начал войну с Венесуэлой.

«Президент Трамп обещал защитить нашу нацию от бича наркоторговли. Главный наркобарон в нашем дворе — это [президент Николас] Мадуро в Венесуэле. Они отравляют Америку», — сказал сенатор.

В связи с этим Грэм отметил, что приветствует попытки Трампа «свергнуть это наркотеррористическое государство». Он обвинил Венесуэлу в конфискации активов в 1976 году, наркоторговле и в связи с международными террористическими организациями

«Я поддерживаю идею противостояния Мадуро и хочу, чтобы он ушел. Я полностью в лагере за смену режима, и я хотел бы, чтобы народ Венесуэлы смог избрать нового лидера, который будет хорош не только для них, но и для региона, и для Соединенных Штатов», — резюмировал Грэм.

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией», в которую входит и президент страны Николас Мадуро. Американский президент Дональд Трамп говорил, что дни того «сочтены». Мадуро призывал Вашингтон к деэскалации (США в последние месяцы сосредоточили в регионе значительную военную группировку, включающую корабли и авиацию).

В середине декабря Трамп ввел полную блокаду всех нефтяных танкеров, попавших под санкции и направляющихся в Венесуэлу или обратно. Президент США заявил, что Вашингтон стремится вернуть нефть, которую, по его словам, Венесуэла «незаконно присвоила». В ноябре Трамп также объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.

10 декабря США захватили танкер Skipper, санкционированный за контрабанду иранской нефти для финансирования КСИР и «Хезболлы». Венесуэла назвала это «вопиющим ограблением». 20 декабря был взят на абордаж еще один танкер Centuries, перевозивший венесуэльскую нефть. По данным The New York Times, танкер так же входит в санкционный список США.