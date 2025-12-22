 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сенатор Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима в Венесуэле

Он назвал Мадуро «главным наркобароном» и обвинил власть Венесуэлы в краже активов США, наркоторговле и связи с террористическими организациями. При этом Грэм подчеркнул, что Трамп абсолютно точно бы не начал войну с Венесуэлой

Сенатор Линдси Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле, назвав власть в республике «наркотеррористическим государством» Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

При этом Грэм подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп абсолютно точно бы не начал войну с Венесуэлой.

«Президент Трамп обещал защитить нашу нацию от бича наркоторговли. Главный наркобарон в нашем дворе — это [президент Николас] Мадуро в Венесуэле. Они отравляют Америку», — сказал сенатор.

В связи с этим Грэм отметил, что приветствует попытки Трампа «свергнуть это наркотеррористическое государство». Он обвинил Венесуэлу в конфискации активов в 1976 году, наркоторговле и в связи с международными террористическими организациями

«Я поддерживаю идею противостояния Мадуро и хочу, чтобы он ушел. Я полностью в лагере за смену режима, и я хотел бы, чтобы народ Венесуэлы смог избрать нового лидера, который будет хорош не только для них, но и для региона, и для Соединенных Штатов», — резюмировал Грэм.

Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США
Политика
Фото:DHS / Reuters

США хотят смены власти в Венесуэле и не исключают с ней войны. Вашингтон считает нынешнее руководство «иностранной террористической организацией», в которую входит и президент страны Николас Мадуро. Американский президент Дональд Трамп говорил, что дни того «сочтены». Мадуро призывал Вашингтон к деэскалации (США в последние месяцы сосредоточили в регионе значительную военную группировку, включающую корабли и авиацию).

В середине декабря Трамп ввел полную блокаду всех нефтяных танкеров, попавших под санкции и направляющихся в Венесуэлу или обратно. Президент США заявил, что Вашингтон стремится вернуть нефть, которую, по его словам, Венесуэла «незаконно присвоила». В ноябре Трамп также объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым.

10 декабря США захватили танкер Skipper, санкционированный за контрабанду иранской нефти для финансирования КСИР и «Хезболлы». Венесуэла назвала это «вопиющим ограблением». 20 декабря был взят на абордаж еще один танкер Centuries, перевозивший венесуэльскую нефть. По данным The New York Times, танкер так же входит в санкционный список США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла Линдси Грэм Николас Мадуро США свержение
Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Да Силва предупредил, что атака на Венесуэлу станет катастрофой
Политика
США захватили супертанкер Bella 1 у берегов Венесуэлы
Политика
Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине Политика, 04:42
Аналитик назвала размер пособий после индексации в 2026 году Общество, 04:32
В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину Политика, 04:20
Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации Политика, 04:12
При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы Политика, 03:55
В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала Политика, 03:45
Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы Политика, 03:26
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Сенатор Грэм заявил, что полностью поддерживает смену режима в Венесуэле Политика, 03:16
Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет Политика, 03:01
Россия впервые импортировала сыр из Китая Общество, 02:30
Истребитель F-16 перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа Политика, 02:11
Мерца освистали на церемонии памяти жертв теракта в Магдебурге Общество, 01:39
Фильм «Аватар 3» с начала проката собрал $88 млн Общество, 01:34
Вэнс заявил, что поддержка пожилых американцев важнее помощи Украине Политика, 01:11