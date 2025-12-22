Вэнс заявил, что поддержка пожилых американцев важнее помощи Украине
Администрация американского президента Дональда Трампа считает приоритетом поддержку пожилых американцев, а не финансирование Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на мероприятии организации Turning Point USA.
«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, отменяя налоги на социальное обеспечение, потому что мы верим в ваших родителей, а не в то, что все их деньги нужно отправлять в Украину», — сказал он.
Ранее, 19 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд. $400 млн из этой суммы предусмотрены на оружие для Киева.
Всего в документе более 3 тыс. страниц. Он предусматривает, что оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд — на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.
Москва осуждает иностранную военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два.
Материал дополняется
