Политика⁠,
0

Турецкие парламентарии подрались во время голосования за бюджет

В ходе голосования в Генеральной ассамблее Турции по бюджету на 2026 год и закону об окончательном расчете за 2024 год между депутатами возникла драка, сообщает Haberler.

Потасовка началось, когда заместитель председателя фракции CHP Мурат Эмир напал на депутата AK Party Мустафу Варанка. Конфликт вскоре перерос в массовую драку, в которой участвовали другие парламентарии обеих партий.

Драку удалось прекратить благодаря вмешательству коллег. Несмотря на инцидент, законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год и законопроект об окончательном отчете за 2024 год были приняты: 320 депутатов проголосовали «за», 249 — «против».

В парламенте Армении произошла драка. Видео
Политика

Это не первый инцидент с дракой в турецком парламенте. Так, в 2022 году турецкие парламентарии также подрались во время обсуждения бюджета.

Потасовка продлилась около 10 минут. В результате спикер парламента Нуман Куртулмуш принял решение прервать заседание.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
драка Турция парламент Депутаты
