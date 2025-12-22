При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы
В результате атаки дронов на причалах в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.
«На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Всего беспилотники повредили два причала и два судна. Всех членов экипажа эвакуировали. При налете никто не пострадал.
Поздним вечером 21 декабря в поселке Волна обломки дронов повредили трубопровод на одном из терминалов. В результате возник пожар. По данным оперштаба, обошлось без пострадавших.
До этого, 17 декабря, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории НПЗ. В итоге загорелись технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 кв. м. Пожар потушили, никто не пострадал.
