Военная операция на Украине
При атаке дронов в Краснодарском крае загорелись причалы

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки дронов на причалах в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Всего беспилотники повредили два причала и два судна. Всех членов экипажа эвакуировали. При налете никто не пострадал.

Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА
Политика

Поздним вечером 21 декабря в поселке Волна обломки дронов повредили трубопровод на одном из терминалов. В результате возник пожар. По данным оперштаба, обошлось без пострадавших.

До этого, 17 декабря, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории НПЗ. В итоге загорелись технологическое оборудование и трубопровод на площади 100 кв. м. Пожар потушили, никто не пострадал.

