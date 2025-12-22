Умеров и Уиткофф по итогам встреч в Майами опубликовали одинаковые посты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уиткоффом разместили на своих страницах в соцсети Х идентичный текст об итогах переговоров в Майами.

Речь идет о тексте, где, в частности, отмечается, что в рамках отдельной американо-украинской встречи были рассмотрены четыре ключевых документа, включая дальнейшую проработку мирного плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности, по гарантиям безопасности США для Украины, а также развитие плана «экономики и процветания».

Особое внимание, как указано в сообщениях, было уделено срокам и последовательности дальнейших шагов.

Ранее, 20-21 декабря, в Майами прошли переговоры представителей России и США. В них приняли участие Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Последний назвал переговоры конструктивными , а Уиткофф продуктивными

До этого, 19 декабря, в США стартовал новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами. Украинскую делегацию представляли Рустем Умеров и Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Вскоре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил о возможности двусторонней встречи с Зеленским, но при условии готовности последнего приехать в Москву. Зеленский тогда от визита отказался.