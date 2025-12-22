 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров и Уиткофф по итогам встреч в Майами опубликовали одинаковые посты

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уиткоффом разместили на своих страницах в соцсети Х идентичный текст об итогах переговоров в Майами.

Речь идет о тексте, где, в частности, отмечается, что в рамках отдельной американо-украинской встречи были рассмотрены четыре ключевых документа, включая дальнейшую проработку мирного плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним гарантиям безопасности, по гарантиям безопасности США для Украины, а также развитие плана «экономики и процветания».

Особое внимание, как указано в сообщениях, было уделено срокам и последовательности дальнейших шагов.

Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»
Политика
Рустем Умеров

Ранее, 20-21 декабря, в Майами прошли переговоры представителей России и США. В них приняли участие Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Последний назвал переговоры конструктивными, а Уиткофф продуктивными.

До этого, 19 декабря, в США стартовал новый раунд консультаций между украинской и американской сторонами. Украинскую делегацию представляли Рустем Умеров и Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Вскоре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил о возможности двусторонней встречи с Зеленским, но при условии готовности последнего приехать в Москву. Зеленский тогда от визита отказался.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Стив Уиткофф Рустем Умеров Украина США переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Умеров допустил соглашение с США, которое «приблизит к миру»
Политика
AP рассказало о вере Трампа в сделку по Украине благодаря таланту Кушнера
Политика
Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Мерца освистали на церемонии памяти жертв теракта в Магдебурге Общество, 01:39
Фильм «Аватар 3» с начала проката собрал $88 млн Общество, 01:34
Вэнс заявил, что поддержка пожилых американцев важнее помощи Украине Политика, 01:11
Герой из «ОНО 2» и «Прослушки» Джеймс Рэнсон покончил с собой Общество, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
«Одна из самых ярких фигуристок России». Туктамышева завершила карьеру Спорт, 00:40
Плющенко отказался от фигуристки после «ада». Чем известна Костылева Спорт, 00:38
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Умеров и Уиткофф по итогам встреч в Майами опубликовали одинаковые посты Политика, 00:36
Самые яркие образы в карьере Туктамышевой Спорт, 00:30
Минюст США объяснил, почему удалили фото Трампа из «файлов Эпштейна» Политика, 00:22
Овечкин повторил два антирекорда в одном матче Спорт, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Экс-глава Высшего арбитражного суда заявил об изменении «природы денег»Подписка на РБК, 00:00
Что изменение ФНС списка стран для автообмена значит для россиянПодписка на РБК, 00:00