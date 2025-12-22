Плющенко отказался от фигуристки после «ада». Чем известна Костылева

Евгений Плющенко сообщил о том, что завершил сотрудничество с фигуристкой Еленой Костылевой после конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Что известно о карьере спортсменки — в материале «РБК Спорт»

Елена Костылева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в телеграм-канале сообщил о завершения работы с фигуристкой Еленой Костылевой после конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

«Друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал Плющенко.

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко позднее 21 декабря подтвердила переход Костылевой в ее группу.

Что случилось

Мать спортсменки регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

Плющенко на своей странице называл адом конфликт с Ириной Костылевой. «Я 8 лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал. Это — дикость для любого вида спорта!» — написал Плющенко. Он добавил, что его команда полтора года надеялась, что «мама-блогер прозреет, но чуда не случилось».

Елена Костылева и Евгений Плющенко (Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко)

Плющенко 15 декабря отметил в разговоре с «РИА Новости», что готов дальше тренировать фигуристку при условии разрыва контактов с ее матерью Ириной Костылевой.

«Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены. Мы это терпели и молчали полтора года. Выглядели какими-то терпилами, хотя на нас это точно не похоже. Подчеркну — мы хотели и хотим работать с Леной, но от этой лживой информации ее мамы страдает не только имидж школы, которая точно это не заслужила, но и сама Лена», — сказал Плющенко.

Плющенко также рассказал, что фигуристка все еще травмирована и ей больно полноценно тренироваться, но «мама говорит, что у нее на самом деле ничего не болит». Кроме того, по его словам, мать заставляла дочь катать прошлогодний вариант программы, игнорируя обновленную версию тренерского штаба.

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддерживал своего коллегу Плющенко, называя неадекватной мать фигуристки.

«Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама — просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене (Плющенко). И везде у нее возникала одна и та же история», — сказал Жулин РИА.

Жулин отметил, что мать не может настолько влиять на тренировочный процесс, добавив, что «она так просто угробит своего ребенка». «Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она», — заключил Жулин.

Однако 21 декабря тренер рассказал о прекращении работы с фигуристкой. Плющенко отметил, что пишет Костылевой «не только как тренер» а «как человек неравнодушный к этой ситуации».

«Лена, ты знаешь, как я и все к тебе относимся, у тебя есть мой номер телефона, знай, что я всегда тебе помогу во всем и поддержу независимо ни от чего. Я желаю тебе только побед, ты — очень талантливая и сильная девочка, мы многого прошли вместе. Более чем уверен, что наша книга с тобой до конца не прочитана, а глава не закончена, я ставлю в ней многоточие», — добавил он.

Чем известна Костылева

14-летняя Костылева одна из ярких действующих юниорок в России. С марта 2024-го года она перешла в академию Евгения Плющенко. До этого она тренировалась у таких специалистов, как Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Наталья Митюшина и Вадим Раевский. Последним тренером фигуристки до Плющенко был Игорь Лютиков, у которого она тренировалась полтора сезона.

Уже на юниорском уровне показала высокий технический уровень. Она успешно выполняет сложные элементы, в том числе прыжки высокой сложности ультра-си. Например, тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов. Особенно выделяются лутц и флип, которые Костылева выполняет строго с зубца и с глубоких рёбер.

Также в произвольной программе на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров 2025 года Костылева исполнила два тройных акселя и три четверных прыжка.

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

После победы на первенстве России среди юниоров трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что результат Костылевой стал заслугой спортсменки и тренерского штаба.

«Это совместная работа. На сегодняшний день она хорошая. Каждый результат зависит от спортсмена и тренерской команды. Девочка хорошая, мы очень за нее рады. Это первый такой результат в Московской области. У нас были хорошие танцы, но чтобы так выступали девочки — такого не было. Мы будем ее всячески поддерживать», — сказала Роднина «Матч ТВ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после ухода Костылевой от Плющенко заявила, что прекращение совместной работы является бедой для фигуристки и тренера. «Очень жаль! Они хорошо с ней работали. Потеря такой девочки для любого тренера была бы большой бедой. Так и для любого спортсмена потеря профессионального тренера, знающего много и понимающего прыжки, тоже стала бы большой бедой. Но решили, значит так и будет. Наверное, мама будет себя на работу устраивать вместе с Леной», — сказала Тарасова «СЭ».