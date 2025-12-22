 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодарском крае дроны повредили два судна и два причала

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за атаки начался пожар, площадь огня, охватившая причала, составляет от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. Никто не пострадал

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате атаки на причалах возник пожар площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. «В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — добавили в оперштабе.

Над Россией за три с половиной часа сбили 35 украинских БПЛА
Политика

Поздно вечером 21 декабря региональный оперштаб сообщил, что в поселке Волна в результате падения обломков беспилотников был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Площадь возгорания тогда составляла 100 кв.м.

Позднее Минобороны России отчиталось об уничтожении над территориями российских регионов 35 беспилотников. Так, в период с 20:00 до 23:30 мск 21 декабря над акваторией Черного моря было уничтожено 23 дрона.

