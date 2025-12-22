Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин ежедневно проводит встречи с участниками военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
«Он каждый день с ними встречается», — сказал Песков.
В ноябре Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Президент провел совещание с начальниками Генштаба, Главного оперативного управления, командующими группировок «Запад» и «Юг» и выслушал доклады о ситуации на разных направлениях.
В ходе совещания начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска взяли Купянск под контроль.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear