Песков заявил о ежедневных встречах Путина с участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит встречи с участниками военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Он каждый день с ними встречается», — сказал Песков.

В ноябре Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Президент провел совещание с начальниками Генштаба, Главного оперативного управления, командующими группировок «Запад» и «Юг» и выслушал доклады о ситуации на разных направлениях.

В ходе совещания начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска взяли Купянск под контроль.