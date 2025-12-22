Истребитель F-16 перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа
США 21 декабря подняли в воздух истребитель своих Вооруженных сил в связи тем, что в воздушное пространство над резиденцией американского лидера Дональда Трампа залетело воздушное судно. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) на странице в X.
«Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, — говорится в сообщении.
Ситуация была разрешена безопасно, уточнило NORAD. Оно не сообщило, о каком именно воздушном судне идет речь.
Речь идет о резиденции Трампа, которая находился в Палм-Бич (штат Флорида). Это не первый раз, когда США поднимают свои истребители из-за нарушения воздушного пространства над поместьем Трампа.
В начале августа было нарушено воздушное пространство в Бедминстере в штате Нью-Джерси, там находится гольф-клуб Trump National Golf Club, которым владеет Трамп. А в начале марта три гражданских самолета нарушили воздушное пространство рядом с поместьем президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида. Тогда самолеты сопроводили истребители F-16. Все три инцидента произошли в течение двух часов.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear