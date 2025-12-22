 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Истребитель F-16 перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

Инцидент произошел 21 декабря. Воздушное судно пересекло границу воздушного пространства над резиденцией Трампа в Палм-Бич

США 21 декабря подняли в воздух истребитель своих Вооруженных сил в связи тем, что в воздушное пространство над резиденцией американского лидера Дональда Трампа залетело воздушное судно. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) на странице в X.

«Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде, — говорится в сообщении.

Ситуация была разрешена безопасно, уточнило NORAD. Оно не сообщило, о каком именно воздушном судне идет речь.

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27
Политика
Истребитель Су-27 Воздушных сил Украины

Речь идет о резиденции Трампа, которая находился в Палм-Бич (штат Флорида). Это не первый раз, когда США поднимают свои истребители из-за нарушения воздушного пространства над поместьем Трампа.

В начале августа было нарушено воздушное пространство в Бедминстере в штате Нью-Джерси, там находится гольф-клуб Trump National Golf Club, которым владеет Трамп. А в начале марта три гражданских самолета нарушили воздушное пространство рядом с поместьем президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида. Тогда самолеты сопроводили истребители F-16. Все три инцидента произошли в течение двух часов.

Материал дополняется

Материалы по теме
