Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы
Санкции против России ударили по Европе, а не по самой России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.
«Брюссель пообещал, что санкции раздавят Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко возросли, конкурентоспособность рухнула, а Европа отстает. Это цена плохих решений. Нужны переговоры, а не эскалация», — написал он.
Литовский Минфин 8 ноября сообщил, что ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций. Министр финансов страны Криступас Вайтекунас призвал усилить давление на российский энергетический и финансовый сектор. Предыдущий 19-й пакет, принятый 23 октября, включал, в частности, запрет на импорт СПГ с 2027 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не допустит санкций ЕС против поставок российской нефти и атомной энергетики, назвав это «красной линией» которую венгерское правительство «никогда не позволит пересечь».
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».
