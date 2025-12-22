 Перейти к основному контенту
Орбан заявил, что санкции против России ударили по Европе вместо Москвы

Санкции против России ударили по Европе, а не по самой России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Брюссель пообещал, что санкции раздавят Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко возросли, конкурентоспособность рухнула, а Европа отстает. Это цена плохих решений. Нужны переговоры, а не эскалация», — написал он.

Виктор Орбан

Литовский Минфин 8 ноября сообщил, что ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций. Министр финансов страны Криступас Вайтекунас призвал усилить давление на российский энергетический и финансовый сектор. Предыдущий 19-й пакет, принятый 23 октября, включал, в частности, запрет на импорт СПГ с 2027 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не допустит санкций ЕС против поставок российской нефти и атомной энергетики, назвав это «красной линией» которую венгерское правительство «никогда не позволит пересечь».

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Виктор Орбан Венгрия санкции против России
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
