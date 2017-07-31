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Финал «Югры»
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Финал «Югры»
Газета № 134 (2631) (3107) 30 июл, 15:39
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Финал «Югры»
Почему ЦБ не стал спасать банк
ЦБ отозвал лицензию банка «Югра». Спасти его было уже невозможно: минимально необходимый объем финансирования превысил бы 170 млрд руб. РБК оценил, как дальше будет развиваться ситуация вокруг кредитной организации
Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

​Банк России рекордно быстро поставил точку в судьбе банка «Югра», входящего в топ-50 российских банков. В минувшую пятницу, 28 июля, после всего двухнедельного изучения работы банка временной администрацией, ЦБ отозвал лицензию у ​​этой кредитной организации. Этого срока регулятору оказалось достаточно для того, чтобы убедиться в полной утрате «Югрой» собственного капитала и невозможности финансового оздоровления банка. В решении судьбы «Югры» ЦБ вновь продемонстрировал решительность в очистке рынка от недобросовестных участников. По мнению опрошенных РБК экспертов, поскольку почти весь кредитный портфель банка приходился на проекты, связанные с его акционером, дыра в капитале кредитной организации может еще значительно вырасти.

Новые детали в деле «Югры»

10 июля, после введения в «Югру» временной администрации, регулятор сообщил, что банк проводил техническое исполнение предписаний о досоздании резервов: чтобы не нарушить нормативы, он создавал резервы по одним ссудам, расформировывая их по другим. Как уточнили в ЦБ в пятницу, произведенные временной администрацией корректировки, по состоянию на 22 июля, отразили реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств банка — размер отрицательного капитала составил 7,04 млрд руб.

В ходе обследования банка также выяснилось, что 90% кредитного портфеля «Югры» (236 млрд руб., по данным отчетности на 1 июля) приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес. Для сравнения: в лишенном в марте лицензии Татфондбанке, входившем в топ-50 по размеру активов, порядка 65% кредитного портфеля банка составляли ссуды связанным с бизнесом собственника заемщикам.

Последней каплей, определившей печальную судьбу «Югры», стал план поддержки банка, представленный его акционерами. Регулятор назвал его нереалистичным с точки зрения предложенных собственником банка Алексеем Хотиным сроков, объемов, а также источников докапитализации. Более того, отдельные положения плана оздоровления банка не соответствовали законодательству, в частности законам «О страховании вкладов» и «О несостоятельности (банкротстве)». В качестве источников средств прямой финансовой помощи собственник указывал ряд инвестиционных проектов, которые находятся на начальной стадии реализации и требуют значительных объемов инвестиций, указали в Банке России. ЦБ рассматривал также возможность оздоровления «Югры» и вне предложенных Хотиным планов, однако счел, что необходимое для санации банка финансирование даже при самом оптимистичном подходе к оценке дыры в его капитале превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявили в Банке России. Как сообщало АСВ, объем страховых выплат вкладчикам составляет 173,1 млрд руб., причем большая их часть уже выплачена.

Новые обращения

В комментарии к решению об отзыве лицензии «Югры» регулятор привел нетрадиционные детали — например, указал количество своих обращений в правоохранительные органы. Как выяснилось, в 2017 году ЦБ шесть раз информировал Генеральную прокуратуру о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций. «Надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений», — следует из пресс-релиза ЦБ. Как отдельно подчеркнул регулятор, ограничения на прием средств населения вводились трижды.

Фото: Олег Яковлев / РБК


Что предшествовало отзыву лицензии

10 июля Банк России возложил на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком «Югра» сроком на шесть месяцев. Одновременно был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, в действиях руководства «Югры» были выявлены признаки манипуляций с вкладами — недостоверность подаваемой кредитной организацией отчетности и возможность вывода активов.

Несмотря на серьезность обвинений, вскоре в ситуацию вмешались правоохранительные органы, напротив, попытавшись опротестовать действия ЦБ в отношении банка. Генпрокуратура сочла, что для введения временной администрации в кредитной организации не было оснований, и потребовала даже приостановить начало страховых выплат вкладчикам банка. ЦБ в ответ на это сохранил распоряжение о начале выплат, указав на законность своих решений.

Сигнал всему финсектору

По оценкам опрошенных РБК экспертов, отозвав лицензию «Югры», регулятор продемонстрировал последовательность в борьбе за очищение рынка от недобросовестных игроков. «Представители Банка России неоднократно говорили, что кредитование банками своих собственников — высокорискованная политика. После отзыва лицензии у банка «Югра» разрыв между такими заявлениями и фактической ситуацией в российском банковском секторе стал меньше», — отметил начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук отметил, что решение регулятора выглядит логичным и полезным для долгосрочного устойчивого развития банковской системы.​​​

Серьезных последствий для банковского рынка в связи с отзывом лицензии «Югры» не будет, указал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. «Все давно относились с осторожностью к этому банку, межбанковских кредитов и облигационных выпусков у него не было. Относительно всего банковского сектора потери нематериальны — 0,3% от активов», — пояснил Данилов.

Правовые риски

По мнению опрошенных РБК юристов, основная трудность для АСВ будет заключаться в фактическом пополнении конкурсной массы денежными средствами в связи с недостаточностью залогового обеспечения выданных «Югрой» кредитов. Как отмечает старший партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши, если банк вел агрессивную политику и под выдаваемые кредиты не заключал с заемщиками обеспечительных сделок, то АСВ будет вынуждено обращаться в суд с исками о взыскании, однако вероятность фактического получения денежных средств в такой ситуации является крайне низкой.

Вместе с тем аналитики ждут роста дыры в капитале банка. Как отмечает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, по состоянию на 1 июля, когда формально банком еще выполнялись обязательные нормативы достаточности капитала, его кредитный портфель был зарезервирован почти на треть. «Заключение временной администрации о полной утрате капитала говорит о том, что потери по кредитному портфелю были оценены почти на половину его размера», — указал он. Более того, учитывая, что почти весь портфель приходился на кредиты связанным сторонам, потери могут возрасти: компании конечных бенефициаров банка теперь не смогут рассчитывать на пролонгации кредитов и другие льготные условия обслуживания долга. По подсчетам эксперта, максимальный потенциал потерь «Югры» ввиду низкого качества кредитного портфеля банка может вырасти вдвое (учитывая уже произошедшее снижение его собственных средств с 89 млрд до минус 7,04 млрд руб.) и составить порядка 200 млрд руб.

Авторы: Анастасия Криворотова, Марина Божко.
Теги: Банк России , АСВ , отзыв лицензии , банк «Югра»
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