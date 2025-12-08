 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Нигерии сообщили об освобождении 100 похищенных боевиками школьников

Правительство Нигерии добилось освобождения 100 школьников, похищенных в ноябре в штате Нигер при нападении на католическую школу, сообщила местная телекомпания Channels Television.

Официального уведомления об освобождении детей власти Христианской организации страны (CAN) и штата Нигер не получили, передает CNN.

«Мы официально не осведомлены об этом и не были должным образом уведомлены федеральным правительством. Мы надеемся и молимся, чтобы это было правдой, и с нетерпением ждем освобождения остальных», — заявил Дэниел Атори, пресс-секретарь главы CAN в штате Нигер.

Пресс-секретарь губернатора штата Бологи Ибрагим сообщил журналистам, что власти Нигера ожидают подтверждения информации от федеральных властей, передает The Nation.

Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста
Общество

В середине ноября вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии в штате Нигер и похитили 215 учеников и 12 учителей. Полиция направила к месту происшествия военных. Власти отметили, что школа возобновила занятия без уведомления, несмотря на предупреждения разведки о повышенной угрозе.

По данным Associated Press, инцидент стал частью серии недавних нападений. Ранее боевики похитили 25 школьниц в штате Кебби, а в штате Квара захватили в заложники 38 прихожан и убили двоих. Похитители требовали выкуп около $69 тыс. за каждого пленника.

Издание отмечает, что аналитики связывают волну атак с бандитскими группировками, которые занимаются массовыми похищениями ради выкупа. Чаще всего их целями становятся школы и сельские районы. Ни одна организация не взяла на себя ответственность.

На этом фоне президент Нигерии Бола Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение и распорядился о дополнительном наборе персонала в вооруженные силы и полицию.

