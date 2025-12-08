Четвертый за ночь российский аэропорт ограничил полеты

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Волгограда, Тамбова и Пензы. Кроме того, вечером 7 декабря прием и выпуск рейсов на 25 минут приостанавливал аэропорт Сочи.

Ограничения полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

В период с 18:00 до 23:00 мск 7 декабря ПВО перехватили 17 дронов, из них семь — над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской. По одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.