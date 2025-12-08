Четвертый за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
До этого аналогичные меры ввели в воздушных гаванях Волгограда, Тамбова и Пензы. Кроме того, вечером 7 декабря прием и выпуск рейсов на 25 минут приостанавливал аэропорт Сочи.
Ограничения полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
В период с 18:00 до 23:00 мск 7 декабря ПВО перехватили 17 дронов, из них семь — над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской. По одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили