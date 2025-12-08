 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Венгрия пообещала блокировать запрет ЕС на импорт нефти и газа из России

Сюжет
Война санкций
Венгрия и Словакия будут добиваться аннулирования плана ЕС по отказу от российских энергоносителей RePowerEU, когда его примут, заявил Сийярто. Они также попросят на время разбирательства приостановить поэтапную реализацию плана

Венгрия и Словакия подадут запрос в Европейский суд с просьбой аннулировать план отказа ЕС от российских энергоносителей (RePowerEU) и попросят приостановить действие этого регламента на время судебного разбирательства, «как только» эту инициативу примут на следующей неделе, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

На 18 декабря назначено заседание Европейского совета.

«Мы предпринимаем этот шаг, потому что запрет на импорт российской нефти и газа сделал бы невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и привел бы к резкому росту цен. Это постановление также является массовым юридическим мошенничеством, поскольку оно явно является санкционной мерой, требующей единогласного одобрения. Это также противоречит договорам ЕС, в которых говорится, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже собственной оценка [Еврокомиссии]», — написал Сийярто в Х.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба», а газ — по газопроводу «Турецкий поток». 

Власти Катара удивились решению ЕС отказаться от российского газа
Экономика
Саад бен Шарида аль-Кааби

3 декабря Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Этот регламент — ключевой элемент «дорожной карты» REPowerEU.

Постановление вводит поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно. Импорт газа будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов, уточнили авторы инициативы.

Переходный период будет действовать:

  • для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года;
  • для долгосрочных контрактов на импорт СПГ — с 1 января 2027 года;
  • для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа — с 30 сентября 2027-го, если цель по заполнению хранилищ газом будет достигнута не позднее 1 ноября 2027 года.

Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что, отказавшись от российских ресурсов, европейские страны столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен на фоне своего решения.

В конце октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан приезжал в Москву, где встретился с Путиным, чтобы обсудить в том числе обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и 2026 год «по доступной цене». По итогам переговоров Орбан заявил, что они были успешными. «Энергоснабжение Венгрии остается надежным», — подчеркнул он.

Полина Мартынова
Петер Сийярто Венгрия Словакия нефть газ
