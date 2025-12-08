Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео
8 декабря 2024 года в Сирии рухнул режим Башара Асада. Правившая более 50 лет в стране семейная династия потеряла власть всего за 12 дней после наступления повстанцев из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).
Начав свое наступление из Идлиба на севере страны, боевики достаточно быстро добрались до Хамы, а потом и вошли в Дамаск. Сам Башар Асад уехал из страны и получил убежище в России.
Как режим, который пережил гражданскую войну и борьбу с терроризмом, упал меньше чем за две недели — в видео РБК.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили