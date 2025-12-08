 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео

С падения власти Башара Асада в Сирии прошел год
Сюжет
Падение режима Асада

Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео
Video

8 декабря 2024 года в Сирии рухнул режим Башара Асада. Правившая более 50 лет в стране семейная династия потеряла власть всего за 12 дней после наступления повстанцев из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).

Начав свое наступление из Идлиба на севере страны, боевики достаточно быстро добрались до Хамы, а потом и вошли в Дамаск. Сам Башар Асад уехал из страны и получил убежище в России.

Как режим, который пережил гражданскую войну и борьбу с терроризмом, упал меньше чем за две недели — в видео РБК.

Reuters узнал о попытках экс-сторонников Асада поднять восстание в Сирии
Политика
Рами Махлуф

Авторы
Теги
Персоны
Аида Маликова
Баша Асад Сирия власть Ближний Восток
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
