Военная операция на Украине⁠,
0

Кадыров заявил, что Киев «заплатил очень дорого» за атаки мирных объектов

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина уже «заплатила очень дорого» за атаки на гражданские объекты в России, заявил Кадыров, отметив, что «операция возмездия» еще не окончена. Он связывал ответные удары России по объектам на Украине с атакой на «Грозный-сити»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Украина «заплатила очень дорого» за атаки российских гражданских объектов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил массированные удары, которые российские силы наносят по стратегически важным для Киева объектам в последние дни, в том числе по «базам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ». Кадыров назвал это «масштабной операцией возмездия».

«Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России», — написал глава Чечни в телеграм-канале.

Кадыров призвал украинцев выступить против действий Киева
Политика

Утром 5 декабря в аэропорту Грозного вводились ограничения на полеты. Минобороны не сообщало о сбитых над территорией Чечни беспилотниках. Вечером 5 декабря Кадыров заявил о попытке атаки дрона на одно из зданий комплекса «Грозный-Сити». Глава Чечни рассказал, что пострадавших не было, а само здание пообещал отремонтировать. Он пригрозил Украине жестким ответом «с завтрашнего дня и в течение недели».

В ночь на 6 декабря взрывы звучали в ряде украинских регионов. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил о поврежденном вокзале в городе Фастов, а также о повреждении газопровода низкого давления в Вышгородском районе.

Минэнерго Украины сообщило об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Ведомство уточнило, что в связи с этим в некоторых регионах часть потребителей остались без света.

Минобороны России заявило, что в ответ на атаки Украины на гражданские объекты был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК, обеспечивающим их работу объектам энергетики, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. При ударе использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия, уточнили в ведомстве.

Кадыров счел эту атаку ответом на попытку удара беспилотника по высоткам в центре Грозного. 

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Рамзан Кадыров Грозный атака
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
