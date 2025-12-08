Трамп выразил уверенность в поддержке Россией мирного плана США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский народ поддерживает мирный план США по урегулированию на Украине. Об этом он заявил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Россия, я думаю, предпочла бы [получить] всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает [мирный план]. Но я не уверен, что [президента Украины Владимира] Зеленского он устраивает. Его людям он нравится. Но он не прочитал его», — сказал Трамп журналистам.

В субботу, 6 декабря, во время двухчасового телефонного разговора Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером ключевые вопросы мирного урегулирования на Украине, включая территориальные и гарантийные аспекты.

В частности, в беседе обсуждались требования Москвы по выводу украинских войск с Донбасса. Как сообщил Axios со ссылкой на источник, США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы». Вопросы гарантий безопасности Украины также стали предметом обсуждения; стороны добились «значительного прогресса», но предстоит еще много работы.

Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень сфокусированные» и «конструктивные» и поблагодарил американского президента за организацию процесса. 2 декабря Уиткофф и Кушнер обсудили мирный план с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле среди тем встречи назвали вопросы территорий, отметив, что компромиссного варианта стороны пока не нашли.