 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп выразил уверенность в поддержке Россией мирного плана США

Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский народ поддерживает мирный план США по урегулированию на Украине. Об этом он заявил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Россия, я думаю, предпочла бы [получить] всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает [мирный план]. Но я не уверен, что [президента Украины Владимира] Зеленского он устраивает. Его людям он нравится. Но он не прочитал его», — сказал Трамп журналистам.

Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план
Политика
Дональд Трамп

В субботу, 6 декабря, во время двухчасового телефонного разговора Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером ключевые вопросы мирного урегулирования на Украине, включая территориальные и гарантийные аспекты.

В частности, в беседе обсуждались требования Москвы по выводу украинских войск с Донбасса. Как сообщил Axios со ссылкой на источник, США пытаются «разработать новые идеи для решения этой проблемы». Вопросы гарантий безопасности Украины также стали предметом обсуждения; стороны добились «значительного прогресса», но предстоит еще много работы.

Зеленский охарактеризовал переговоры как «очень сфокусированные» и «конструктивные» и поблагодарил американского президента за организацию процесса. 2 декабря Уиткофф и Кушнер обсудили мирный план с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле среди тем встречи назвали вопросы территорий, отметив, что компромиссного варианта стороны пока не нашли.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп мирный план США Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Ушаков назвал, кто от США будет «водить ручкой» в мирном плане по Украине
Политика
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план
Политика
Путин назвал консенсус по мирному плану непростой задачей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 04:05 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 04:05
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Венгрия пообещала блокировать запрет ЕС на импорт нефти и газа из России Политика, 03:48
В Нигерии сообщили об освобождении 100 похищенных боевиками школьников Общество, 03:38
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией мирного плана США Политика, 03:34
Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов Политика, 03:13
Экспорт каких товаров из России вырастет сильнее всего. Инфографика Экономика, 03:02
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план Политика, 02:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Пятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 02:41
Италия отправит Украине генераторы «в ближайшие недели» Политика, 02:15
Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео Политика, 02:00
Кадыров заявил, что Киев «заплатил очень дорого» за атаки мирных объектов Политика, 01:38
Минск объяснил участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане Политика, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Обломки дронов упали в Волгограде в районе жилых домов Политика, 00:42