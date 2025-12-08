 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план

Сюжет
Мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом он заявил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома. 

Отвечая на вопрос о том, какими будут следующие шаги США в процессе урегулирования, Трамп сказал: «Мы говорил с президентом [России Владимиром] Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением».

Материал дополняется.

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
