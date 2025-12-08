Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом он заявил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, какими будут следующие шаги США в процессе урегулирования, Трамп сказал: «Мы говорил с президентом [России Владимиром] Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением».

Материал дополняется.