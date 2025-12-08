Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план
Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. Об этом он заявил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, какими будут следующие шаги США в процессе урегулирования, Трамп сказал: «Мы говорил с президентом [России Владимиром] Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением».
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили