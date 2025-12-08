Axios узнал о встрече представителей США, Израиля и Катара в Нью-Йорке

Представители США, Израиля и Катара проведут трехстороннюю встречу в Нью-Йорке для обсуждения восстановления отношений после удара израильских ВВС по столице Катара Дохе в сентябре, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями. По данным издания, встреча пройдет в воскресенье, 7 декабря.

Переговоры станут самой масштабной встречей сторон после заключения соглашения о завершении войны в Газе, посредником в котором выступал Катар, отмечает издание. По информации Axios, встречу организует спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, Израиль представит глава разведслужбы страны «Моссад» Давид Барнеа, от Катара ожидается участие неназванного высокопоставленного чиновника.

В начале сентября Израиль нанес удары по территории Катара, целью стало находившееся в Дохе руководство ХАМАС. Как сообщали тогда Al Arabiya и Channel 12, в результате атаки погибли лидер движения Халиль аль-Хайя, возглавивший ХАМАС осенью 2024 года, глава политбюро организации Халед Машаль и член группировки Захер Джабарин.

Доха осудила действия Израиля, назвав произошедшее «трусливым нападением на жилые дома», где находились представители политбюро ХАМАС. Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что удар стал «грубым нарушением международных норм и серьезной угрозой безопасности». Власти Катара инициировали расследование инцидента.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что решение об операции было принято после терактов в Иерусалиме и Газе 8 сентября.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что «односторонние удары по Катару — суверенной стране и близкому союзнику США» не способствуют целям ни Израиля, ни Америки. Устранение ХАМАС Трамп при этом назвал законной целью.