Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Axios узнал о встрече представителей США, Израиля и Катара в Нью-Йорке

Axios: представители США, Израиля и Катара встретились в Нью-Йорке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Представители США, Израиля и Катара проведут трехстороннюю встречу в Нью-Йорке для обсуждения восстановления отношений после удара израильских ВВС по столице Катара Дохе в сентябре, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с деталями. По данным издания, встреча пройдет в воскресенье, 7 декабря.

Переговоры станут самой масштабной встречей сторон после заключения соглашения о завершении войны в Газе, посредником в котором выступал Катар, отмечает издание.  По информации Axios, встречу организует спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, Израиль представит глава разведслужбы страны «Моссад» Давид Барнеа, от Катара ожидается участие неназванного высокопоставленного чиновника.

Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом
Политика
Сектор Газа

В начале сентября Израиль нанес удары по территории Катара, целью стало находившееся в Дохе руководство ХАМАС. Как сообщали тогда Al Arabiya и Channel 12, в результате атаки погибли лидер движения Халиль аль-Хайя, возглавивший ХАМАС осенью 2024 года, глава политбюро организации Халед Машаль и член группировки Захер Джабарин.

Доха осудила действия Израиля, назвав произошедшее «трусливым нападением на жилые дома», где находились представители политбюро ХАМАС. Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что удар стал «грубым нарушением международных норм и серьезной угрозой безопасности». Власти Катара инициировали расследование инцидента.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что решение об операции было принято после терактов в Иерусалиме и Газе 8 сентября.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что «односторонние удары по Катару — суверенной стране и близкому союзнику США» не способствуют целям ни Израиля, ни Америки. Устранение ХАМАС Трамп при этом назвал законной целью.

Катар США Израиль Нью-Йорк встреча
