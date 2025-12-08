Минск объяснил участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане
Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане является знаком особого уважения и внимания, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает БелТА.
Переговоры Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида прошли 1 декабря в столице Омана Маскате. На встрече присутствовали сыновья Лукашенко Виктор и Николай.
«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента», — отметила Эйсмонт.
По словам пресс-секретаря белорусского лидера, такое внимание к традициям дает серьезный толчок для развития двусторонних отношений двух стран. Эйсмонт подчеркнула, что курирование отношений с Оманом является серьезной ответственностью для Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского лидера, руководящего Национальным олимпийским комитетом (НОК) республики.
Она добавила, что переговоры проходили в закрытом формате из-за принципов, которых придерживаются в Омане.
Пресс-секретарь отметила, что непосредственными проектами Белоруссии и Омана являются сельское хозяйство и деревообработка.
«Их будет еще больше. Но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно», — подчеркнула Эйсмонт.
У белорусского лидера есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента семеро внуков, трое из них — дети Дмитрия, а четверо — Виктора.
Виктора Лукашенко переизбрали на пост главы НОК в январе, пост президента комитета он занял в феврале 2021 года, сменив своего отца.
