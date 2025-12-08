 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минск объяснил участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане

Эйсмонт объяснила участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане знаком уважения

Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане является знаком особого уважения и внимания, рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

Переговоры Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида прошли 1 декабря в столице Омана Маскате. На встрече присутствовали сыновья Лукашенко Виктор и Николай.

«У них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента», — отметила Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера, такое внимание к традициям дает серьезный толчок для развития двусторонних отношений двух стран. Эйсмонт подчеркнула, что курирование отношений с Оманом является серьезной ответственностью для Виктора Лукашенко, старшего сына белорусского лидера, руководящего Национальным олимпийским комитетом (НОК) республики.

Она добавила, что переговоры проходили в закрытом формате из-за принципов, которых придерживаются в Омане.

Лукашенко пошутил, что не отдаст экс-президента Киргизии Бакиева
Политика
Курманбек&nbsp;Бакиев

Пресс-секретарь отметила, что непосредственными проектами Белоруссии и Омана являются сельское хозяйство и деревообработка.

«Их будет еще больше. Но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно», — подчеркнула Эйсмонт.

У белорусского лидера есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента семеро внуков, трое из них — дети Дмитрия, а четверо — Виктора.

Виктора Лукашенко переизбрали на пост главы НОК в январе, пост президента комитета он занял в феврале 2021 года, сменив своего отца.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Александр Лукашенко переговоры Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко попросил не считать сына преемником и исключил свой новый срок
Политика
Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине окончится в ближайшее время
Политика
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 02:35 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 02:35
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план Политика, 02:44
Пятый российский аэропорт приостановил полеты Политика, 02:41
Италия отправит Украине генераторы «в ближайшие недели» Политика, 02:15
Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео Политика, 02:00
Кадыров заявил, что Киев «заплатил очень дорого» за атаки мирных объектов Политика, 01:38
Минск объяснил участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане Политика, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Обломки дронов упали в Волгограде в районе жилых домов Политика, 00:42
Четвертый за ночь российский аэропорт ограничил полеты Политика, 00:40
Axios узнал о встрече представителей США, Израиля и Катара в Нью-Йорке Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН Финансы, 00:01
Зампред ЦБ — РБК: «Уже не считаем санкции системным риском для банков»Подписка на РБК, 00:00
Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов Политика, 07 дек, 23:54