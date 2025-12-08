 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки дронов упали в Волгограде в районе жилых домов

Сюжет
Военная операция на Украине
Обломки дронов упали в районе двух жилых домов в Волгограде, предварительно, пострадавших нет, сообщил Бочаров. На место отправились пожарные и медики, подготовлены пункты временного размещения

В Тракторозаводском районе Волгограда обломки беспилотников упали в районе домов 12 и 13 по улице Лодыгина, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация области в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, рассказал губернатор.

«Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

На место падения обломков дронов направлены пожарные и медицинские службы, пункты временного размещения приведены в готовность.

Аэропорт Волгограда вечером 7 декабря приостановил полеты. На фоне атак дронов также ввели ограничения на полеты в воздушных гаванях Тамбова, Саратова и Пензы.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Утром 29 ноября Минобороны отчиталось о пяти уничтоженных над Волгоградской областью беспилотниках. Глава региона сообщил о двух пострадавших в результате инцидента жителей Волгограда, позже их количество увеличилось до пяти. Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни, по данным властей, нет.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Волгоград Андрей Бочаров атака дронов беспилотники
