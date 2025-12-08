 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Экспорт каких товаров из России вырастет сильнее всего. Инфографика

ЦЭИ: сильнее всего вырастет экспорт из России химических товаров и зерновых
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Экспорт товаров химической промышленности вырастет сильнее всего к 2040 году — на 95,8%, следует из совместного доклада Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) и ГК «Дело» (доклад «Торговля России на перекрестке глобальных перемен: к чему готовиться и на что ориентироваться», есть в распоряжении РБК). При этом объем экспорта химических товаров химической промышленности небольшой — 10,4 млн т в 2025 году (вырастет в 2040 году до 20,4 млн т по прогнозу ЦЭИ и «Дело»).

На втором месте по прогнозируемому росту экспорта — зерновые: на 73,5% (с 58,3 млн т в 2025 году до 101,2 млн т в 2040 году). На третьем — цветные металлы: им спрогнозировали рост на 62,2% (с 4,5 млн до 7,3 млн т).

При этом объем экспорта нынешних товаров — лидеров экспорта не упадет, следует из доклада. Экспорт каких товаров из России вырастет и на сколько, читайте в подписке РБК.

Куда и что будет экспортировать Россия в ближайшие 15 лет
Подписка на РБК
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Мария Лозовая Мария Лозовая, Виктория Елетина Виктория Елетина
При участии
София Шошина, Анастасия Сирина
экспорт Россия товары сырье техника удобрения металлы газ нефть уголь
Материалы по теме
CNBC узнал о планах Индии снизить барьеры для экспорта товаров в Россию
Политика
Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти
Политика
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 04:05 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 04:05
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Венгрия пообещала блокировать запрет ЕС на импорт нефти и газа из России Политика, 03:48
В Нигерии сообщили об освобождении 100 похищенных боевиками школьников Общество, 03:38
Трамп выразил уверенность в поддержке Россией мирного плана США Политика, 03:34
Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов Политика, 03:13
Экспорт каких товаров из России вырастет сильнее всего. Инфографика Экономика, 03:02
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план Политика, 02:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Пятый российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 02:41
Италия отправит Украине генераторы «в ближайшие недели» Политика, 02:15
Год с падения Асада: как режим в Сирии рухнул за 12 дней. Видео Политика, 02:00
Кадыров заявил, что Киев «заплатил очень дорого» за атаки мирных объектов Политика, 01:38
Минск объяснил участие сыновей Лукашенко во встрече в Омане Политика, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Обломки дронов упали в Волгограде в районе жилых домов Политика, 00:42