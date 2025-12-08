Экспорт каких товаров из России вырастет сильнее всего. Инфографика

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Экспорт товаров химической промышленности вырастет сильнее всего к 2040 году — на 95,8%, следует из совместного доклада Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) и ГК «Дело» (доклад «Торговля России на перекрестке глобальных перемен: к чему готовиться и на что ориентироваться», есть в распоряжении РБК). При этом объем экспорта химических товаров химической промышленности небольшой — 10,4 млн т в 2025 году (вырастет в 2040 году до 20,4 млн т по прогнозу ЦЭИ и «Дело»).

На втором месте по прогнозируемому росту экспорта — зерновые: на 73,5% (с 58,3 млн т в 2025 году до 101,2 млн т в 2040 году). На третьем — цветные металлы: им спрогнозировали рост на 62,2% (с 4,5 млн до 7,3 млн т).

При этом объем экспорта нынешних товаров — лидеров экспорта не упадет, следует из доклада. Экспорт каких товаров из России вырастет и на сколько, читайте в подписке РБК.