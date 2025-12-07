Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Аэропорт Пензы временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры ввели в 23:48 мск. Менее часа назад временно приостановили полеты аэропорты Волгограда и Тамбова.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
С 18:00 до 23:00 мск ПВО уничтожили над Россией 17 дронов, из них семь — над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской. По одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили