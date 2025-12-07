 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

Аэропорт Пензы приостановил прием и отправку рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры ввели в 23:48 мск. Менее часа назад временно приостановили полеты аэропорты Волгограда и Тамбова.

Над Россией за пять часов сбили 17 дронов
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

С 18:00 до 23:00 мск ПВО уничтожили над Россией 17 дронов, из них семь — над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской. По одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над Черным морем.

