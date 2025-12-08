Италия отправит Украине генераторы «в ближайшие недели»

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони анонсировал поддержку украинской энергоинфраструктуры оборудованием, которое Италия передаст в скором времени.

Разговор с главой итальянского кабмина Зеленский назвал «очень предметным». «Благодарю ее [Мелони] за внимание в дипломатической работе и за поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое Италия направит в ближайшие дни», — написал украинский лидер в телеграм-канале.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией премьер-министра Италии, по итогам беседы лидеров, «в ближайшие недели» Рим отправит Киеву генераторы, поставляемые итальянскими компаниями.

Как сообщает со ссылкой на источники в правительстве итальянское издание Il Messaggero, после телефонного разговора с Мелони Зеленский принял решение посетить Рим с официальным визитом во вторник, 9 декабря. За день до этого украинский президент встретится в Лондоне с лидерами Франции, Великобритании и Германии Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем.

Как рассказал Зеленский, будут обсуждаться вопросы безопасности и поддержка обороны Украины, в том числе поставки систем ПВО и финансирование Киева. Также лидеры четырех стран обсудят урегулирование конфликта, добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что глава МИД Италии Антони Таяни дал понять о пересмотре Римом подхода к поддержке Украины на фоне ограниченных ресурсов и разногласий внутри правящей коалиции.

Для усиления своей защиты зимой Украина оценила свои дополнительные потребности в $1,2 млрд.

В ноябре Таяни говорил, что Италия подготовила новый, 12-й пакет помощи Киеву, который правительство планирует утвердить. Он при этом дистанцировался от оценок вице-премьера Маттео Сальвини, заявившего, что дальнейшая поддержка Украины не приблизит завершение конфликта и лишь усилит коррупционные риски.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.