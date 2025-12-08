Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Аналогичные меры до этого ввели в воздушных гаванях Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Калуги. Через пять минут после сообщения о приостановке полетов во Внуково Кореняко объявил о введении ограничений в аэропорту Пскова.
Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах обычно вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
В последний раз аэропорт Внуково приостанавливал полеты ранним утром 28 ноября. Столичный мэр Сергей Собянин тогда же сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы.
